НАТО проведут масштабные военные учения. Что известно
Категория
Мир
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НАТО проведут масштабные военные учения. Что известно

НАТО
НАТО
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Военные 13 стран-членов и партнеров НАТО готовятся к участию в учениях Nordic Response 2024, которые пройдут в марте как часть серии учений Steadfast Defender, состоявшихся в Норвегии, Финляндии и Швеции

Что известно о масштабных военных учениях НАТО

Учения будут нацелены на отработку мероприятий коллективной обороны и в них примут участие более 20 000 военнослужащих. Они будут проведены на севере Норвегии, Швеции и Финляндии, а также в воздушном и морском пространствах стран.

На земле тысячи солдат будут отрабатывать защиту и охрану стран Северной Европы посредством разных артиллерийских систем, танков, гусеничных машин и других наземных транспортных средств. В воздухе будут действовать более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морского наблюдения, а также вертолеты и самолеты специального назначения членов Альянса. На море будет задействовано более 50 подлодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных амфибийных судов. Целью совместной учебы является оборона и защита Северного региона.

Мы должны иметь возможность дать отпор и остановить любого, кто пытается испытывать наши границы, ценности и демократию — при нынешней ситуации с безопасностью в Европе эти учения чрезвычайно актуальны и важны как никогда раньше, — заявил командующий Норвежским центром воздушных операций, Королевских ВВС Норвегии. , бригадный генерал Трон Странд

Он добавил, что учения "Cold Response" имеют давнюю историю и проводятся на севере Норвегии каждые два года.

Благодаря вступлению в НАТО Финляндии, а затем и Швеции, мы расширяем эти учения до уровня "Nordic Response" с привлечением других членов Альянса, — отметил Странд.

Что этому предшествовало

На днях польская полиция предупредила, что в рамках польской области масштабных учений НАТО на дорогах страны может наблюдаться большое количество военной техники.

В Польше проходят обучение Dragon-24, являющиеся частью больших маневров Steadfast Defender.

Steadfast Defender называют крупнейшими учениями НАТО с 1988 года.

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