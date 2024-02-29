НАТО проведут масштабные военные учения. Что известно

Военные 13 стран-членов и партнеров НАТО готовятся к участию в учениях Nordic Response 2024, которые пройдут в марте как часть серии учений Steadfast Defender, состоявшихся в Норвегии, Финляндии и Швеции
Что известно о масштабных военных учениях НАТО
Учения будут нацелены на отработку мероприятий коллективной обороны и в них примут участие более 20 000 военнослужащих. Они будут проведены на севере Норвегии, Швеции и Финляндии, а также в воздушном и морском пространствах стран.
На земле тысячи солдат будут отрабатывать защиту и охрану стран Северной Европы посредством разных артиллерийских систем, танков, гусеничных машин и других наземных транспортных средств. В воздухе будут действовать более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морского наблюдения, а также вертолеты и самолеты специального назначения членов Альянса. На море будет задействовано более 50 подлодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных амфибийных судов. Целью совместной учебы является оборона и защита Северного региона.
Он добавил, что учения "Cold Response" имеют давнюю историю и проводятся на севере Норвегии каждые два года.
Что этому предшествовало
На днях польская полиция предупредила, что в рамках польской области масштабных учений НАТО на дорогах страны может наблюдаться большое количество военной техники.
В Польше проходят обучение Dragon-24, являющиеся частью больших маневров Steadfast Defender.
Steadfast Defender называют крупнейшими учениями НАТО с 1988 года.
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