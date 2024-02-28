Северная Македония подписала декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО
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Северная Македония подписала декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО

Офис Президента Украины
Зеленский и Джафери
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Северной Македонии Талат Джафери 28 февраля подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Декларация о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО

Подписание состоялось в рамках саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Тиране.

В Офисе президента сообщают, что документ фиксирует поддержку со стороны Северной Македонии евроатлантических стремлений Украины и приглашения нашего государства в НАТО, когда будут соответствующие условия.

Страны подтвердили взаимную поддержку в процессе переговоров о вступлении Украины и Северной Македонии в Европейский Союз.

Кроме этого, документ осуждает российскую агрессию и подчеркивает необходимость немедленного и полного вывода всех российских войск с территории Украины в пределах ее международно признанных границ 1991 года.

В декларации приветствует участие Северной Македонии в имплементации Формулы мира Украины. Северная Македония также заинтересована в участии в восстановлении украинской инфраструктуры.

Также украинская и македонская стороны подтвердили важность расследования военных преступлений на территории Украины, включая преступление агрессии, и привлечение виновных к ответственности.

Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Республики Северная Македония Талат Джафери (фото: president.gov.ua)

Визит Зеленского в Албанию

28 февраля в столице Албании Тирани состоялся саммит "Украина — Юго-Восточная Европа".

Зеленский встретился с лидерами Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Зеленский заявил, что по результатам саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" Украина получила новые договоренности, которые усилит артиллерию.

Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Албания.

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