Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президенткой Республики Молдова Маей Санду в рамках саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» в Тиране.

О чем говорили Зеленский и Санду

Они обсудили недавние события в Приднестровском регионе Молдовы, попытки России дестабилизировать ситуацию и инструменты противостояния влиянию страны-агрессора.

Спасибо за ваши слова поддержки. Мы совершенно на вашей стороне. Мы поддерживаем вас и ваших людей. Владимир Зеленский Президент Украины

Также президенты обсудили функционирование транспортных коридоров для экспорта украинской продукции по территории Молдовы.

Они подчеркнули, что интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью и договорились о дальнейшей взаимной поддержке и координации усилий на пути к членству в ЕС.

Что происходит в Приднестровье

28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье провели съезд.

На нем они приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", также обратились в ряд международных организаций.

Бюро реинтеграции Молдовы назвало заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья в Россию пропагандистскими.

В ГУР Минобороны Украины отметили, что обращение к России о защите от Молдовы было не тем результатом, которого ожидал Кремль.

Перед съездом распространялась информация, что депутаты могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России.