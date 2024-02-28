Про що говорили Зеленський та Санду

Вони обговорили нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови, намагання Росії дестабілізувати там ситуацію та інструменти протистояння впливу країни-агресора.

Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей. Володимир Зеленський Президент України

Також президенти обговорили функціонування транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

Вони наголосили, що інтеграція України та Молдови у Європейський Союз є спільною метою, і домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС.

Що відбувається у Придністров’ї

28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї провели з’їзд.

На ньому вони ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", також вони звернулись до низки міжнародних організацій.

Бюро реінтеграції Молдови назвало заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії пропагандистськими.

У ГУР Міноборони України зазначили, що звернення до Росії про захист від Молдови було не тим результатом, на який очікував Кремль.

Перед з’їздом поширювалася інформація, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії.