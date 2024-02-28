Ватажки Придністров’я просять Росію про "захист від тиску Молдови"
Категорія
Світ
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Ватажки Придністров’я просять Росію про "захист від тиску Молдови"

Придністров’я
Джерело:  Newsmaker

28 лютого у невизнаній “ПМР” відбувся з'їзд так званих депутатів. Вони підтримали звернення до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови".

Влада невизнаного Придністров’я звернулася до РФ. Що відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, своє звернення ватажки “ПМР” адресували Раді Федерації і Держдумі РФ.

Ставленики Кремля просять офіційну Москву про "заходи для захисту Придністров’я в умовах посиленого тиску Молдови".

Поплічники путінського режиму брешуть про те, що Кишинів почав проти Придністров’я "економічну війну", маючи на увазі скасування митних пільг, та блокування переговорів з Тирасполем.

Окрім того, відомо, що придністровські “депутати” також направили своє звернення до ОБСЄ, СНД, Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста та генсека ООН.

Вони вимагають, щоб міжнародні організації використали свої важелі впливу на команду президентки Молдови Маї Санду з метою нібито “повернення до адекватного діалогу".

Що відомо про ситуацію у невизнаному Придністров’ї

Що важливо розуміти, з’їзд придністровських "депутатів" усіх рівнів у Тирасполі є сьомим подібним заходом.

Остання така подія відбулася ще 18 років тому.

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

ГУР МО України також спростувало цю інформацію.

Це ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізувати ситуацію в регіоні. Мовиться як про Молдову, так і про Україну. За наявною у нас інформацією, ухвалення подібних рішень невизнаним Придністров'ям не планується.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МОУ

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