В Приднестровье просят Россию о "защите от давления Молдовы"

28 февраля в непризнанной “ПМР” состоялся съезд так называемых депутатов. Они поддержали обращение к России с просьбой "защиты от давления Молдовы".

Власти непризнанного Приднестровья обратились к РФ. Что известно

Как удалось узнать журналистам, свое обращение главари “ПМР” адресовали Совету Федерации и Госдуме РФ.

Ставленики Кремля просят официальную Москву о "мерах по защите Приднестровья в условиях усиленного давления Молдовы".

Приспешники путинского режима врут о том, что Кишинев начал против Приднестровья "экономическую войну", имея в виду отмену таможенных льгот и блокировку переговоров с Тирасполем.

Кроме того, известно, что приднестровские депутаты также направили свое обращение в ОБСЕ, СНГ, Европарламент, Международный комитет Красного Креста и генсеку ООН.

Они требуют, чтобы международные организации использовали свои рычаги влияния на команду президента Молдовы Майи Санду с целью якобы "возвращения к адекватному диалогу".

Что известно о ситуации в непризнанном Приднестровье

Что важно понимать, съезд приднестровских "депутатов" всех уровней в Тирасполе является седьмым подобным мероприятием.

Последнее такое событие произошло еще 18 лет назад.

Перед съездом звучали опасения, что депутаты могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

ГУР МО Украины также опровергло эту информацию.