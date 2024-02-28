В Приднестровье просят Россию о "защите от давления Молдовы"

28 февраля в непризнанной “ПМР” состоялся съезд так называемых депутатов. Они поддержали обращение к России с просьбой "защиты от давления Молдовы".
Власти непризнанного Приднестровья обратились к РФ. Что известно
Как удалось узнать журналистам, свое обращение главари “ПМР” адресовали Совету Федерации и Госдуме РФ.
Ставленики Кремля просят официальную Москву о "мерах по защите Приднестровья в условиях усиленного давления Молдовы".
Приспешники путинского режима врут о том, что Кишинев начал против Приднестровья "экономическую войну", имея в виду отмену таможенных льгот и блокировку переговоров с Тирасполем.
Кроме того, известно, что приднестровские депутаты также направили свое обращение в ОБСЕ, СНГ, Европарламент, Международный комитет Красного Креста и генсеку ООН.
Они требуют, чтобы международные организации использовали свои рычаги влияния на команду президента Молдовы Майи Санду с целью якобы "возвращения к адекватному диалогу".
Что известно о ситуации в непризнанном Приднестровье
Что важно понимать, съезд приднестровских "депутатов" всех уровней в Тирасполе является седьмым подобным мероприятием.
Последнее такое событие произошло еще 18 лет назад.
Перед съездом звучали опасения, что депутаты могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.
ГУР МО Украины также опровергло эту информацию.
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