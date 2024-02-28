За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, звернення ватажків невизнанного Придністров'я До Росії про захист від Молдови було не тим результатом, на який очікував Кремль.
Якої реакції Кремль очікував від керівництва ПМР
Юсов зазначив, що у ГУР до цього вже зазначали, що ПМР не збирається звертатись до Росії щодо приєднання.
Юсов додав, що активна інформаційна кампанія стосовно поширення інформації щодо звернення ПМР до РФ стосовно приєднання свідчить про зацікавленність у цьому однієї зі сторін.
Представник ГУР підкреслив, що керівники невизнанного Придністров'я також звернулись до інституцій у ЄС.
Що відомо про реакцію Молдови
Прес-секретар уряду Молдови Даніел Воде зазначив, що на тлі звернень представників невизнаної ПМР у Кишиневі не бачать загрози нової ескалації та дестабілізації ситуації у регіоні.
Він підкреслив, що зібраний сепаратистами "з'їзд депутатів" є спробою поширити істерію у суспільстві навколо "так званої події в Тирасполі", яку було сплановано "тими, хто перебуває зліва від Дністра, і Кремлем".
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