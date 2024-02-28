За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, звернення ватажків невизнанного Придністров'я До Росії про захист від Молдови було не тим результатом, на який очікував Кремль.

Якої реакції Кремль очікував від керівництва ПМР

Юсов зазначив, що у ГУР до цього вже зазначали, що ПМР не збирається звертатись до Росії щодо приєднання.

Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги і політичні, і інформаційні — зазнали поразки, — підкреслив представник української військової розвідки. Поширити

Юсов додав, що активна інформаційна кампанія стосовно поширення інформації щодо звернення ПМР до РФ стосовно приєднання свідчить про зацікавленність у цьому однієї зі сторін.

Коли ми говоримо про Молдову та Україну, то зрозуміло, хто ця сторона, — зазначив Юсов. Поширити

Представник ГУР підкреслив, що керівники невизнанного Придністров'я також звернулись до інституцій у ЄС.

Що відомо про реакцію Молдови

Прес-секретар уряду Молдови Даніел Воде зазначив, що на тлі звернень представників невизнаної ПМР у Кишиневі не бачать загрози нової ескалації та дестабілізації ситуації у регіоні.

Він підкреслив, що зібраний сепаратистами "з'їзд депутатів" є спробою поширити істерію у суспільстві навколо "так званої події в Тирасполі", яку було сплановано "тими, хто перебуває зліва від Дністра, і Кремлем".