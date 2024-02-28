В ГУР отреагировали на обращение Приднестровья к РФ
Категория
Политика
Дата публикации

В ГУР отреагировали на обращение Приднестровья к РФ

Андрей Юсов
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Источник:  РБК Украина

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, обращение главарей непризнанного Приднестровья К России о защите от Молдовы было не тем результатом, которого ожидал Кремль.

Какой реакции Кремль ожидал от руководства ПМР

Юсов отметил, что в ГУР ранее уже отмечали, что ПМР не собирается обращаться в Россию относительно присоединения.

Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их мощи и политические, и информационные - потерпели поражение, - подчеркнул представитель украинской военной разведки.

Юсов добавил, что активная информационная кампания по распространению информации об обращении ПМР в РФ по присоединению свидетельствует о заинтересованности в этом одной из сторон.

Когда мы говорим о Молдове и Украине, то понятно, кто эта сторона, – отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что руководители непризнанного Приднестровья также обратились в институты в ЕС.

Что известно о реакции Молдовы

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэл Воде отметил, что на фоне обращений представителей непризнанного ПМС в Кишиневе не видят угрозы новой эскалации и дестабилизации ситуации в регионе.

Он подчеркнул, что собранный сепаратистами "съезд депутатов" является попыткой распространить истерию в обществе вокруг "так называемого события в Тирасполе", которое было спланировано "теми, кто находится слева от Днестра, и Кремлем".

Мы не видим опасности дестабилизации. Мы очень внимательно следим и повторяем, что этот регион тоже хочет мира и безопасности. А то, что происходит в Тирасполе, это пропагандистское событие, уловка, которая не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов или напряженных заголовков в новостных бюллетенях, - подчеркнул спикер правительства Молдовы.

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