По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, обращение главарей непризнанного Приднестровья К России о защите от Молдовы было не тем результатом, которого ожидал Кремль.

Какой реакции Кремль ожидал от руководства ПМР

Юсов отметил, что в ГУР ранее уже отмечали, что ПМР не собирается обращаться в Россию относительно присоединения.

Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их мощи и политические, и информационные - потерпели поражение, - подчеркнул представитель украинской военной разведки. Поделиться

Юсов добавил, что активная информационная кампания по распространению информации об обращении ПМР в РФ по присоединению свидетельствует о заинтересованности в этом одной из сторон.

Когда мы говорим о Молдове и Украине, то понятно, кто эта сторона, – отметил Юсов. Поделиться

Представитель ГУР подчеркнул, что руководители непризнанного Приднестровья также обратились в институты в ЕС.

Что известно о реакции Молдовы

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэл Воде отметил, что на фоне обращений представителей непризнанного ПМС в Кишиневе не видят угрозы новой эскалации и дестабилизации ситуации в регионе.

Он подчеркнул, что собранный сепаратистами "съезд депутатов" является попыткой распространить истерию в обществе вокруг "так называемого события в Тирасполе", которое было спланировано "теми, кто находится слева от Днестра, и Кремлем".