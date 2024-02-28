По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, обращение главарей непризнанного Приднестровья К России о защите от Молдовы было не тем результатом, которого ожидал Кремль.
Какой реакции Кремль ожидал от руководства ПМР
Юсов отметил, что в ГУР ранее уже отмечали, что ПМР не собирается обращаться в Россию относительно присоединения.
Юсов добавил, что активная информационная кампания по распространению информации об обращении ПМР в РФ по присоединению свидетельствует о заинтересованности в этом одной из сторон.
Представитель ГУР подчеркнул, что руководители непризнанного Приднестровья также обратились в институты в ЕС.
Что известно о реакции Молдовы
Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэл Воде отметил, что на фоне обращений представителей непризнанного ПМС в Кишиневе не видят угрозы новой эскалации и дестабилизации ситуации в регионе.
Он подчеркнул, что собранный сепаратистами "съезд депутатов" является попыткой распространить истерию в обществе вокруг "так называемого события в Тирасполе", которое было спланировано "теми, кто находится слева от Днестра, и Кремлем".
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