Обращение Приднестровья к РФ – появилась первая реакция Молдовы

По мнению правительства Молдовы, съезд приднестровских "депутатов" и его официальное обращение к России не создают угрозу эскалации и дестабилизации.

Кишинев прокомментировал съезд “депутатов” Приднестровья

С заявлением по этому поводу выступил спикер правительства Молдовы Даниэл Воде.

Он обратил внимание на то, что съезд ставленников Кремля в Тирасполе был исключительно пропагандистским событием, а также "приемом, не заслуживающим прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".

Это событие спланировано теми, кто находится с левой стороны Днестра и Кремлем. Мы не видим опасности дестабилизации. Мы очень внимательно следим и повторяем, что этот регион также хочет мира и безопасности, – отметил Даниэл Воде. Поделиться

Он также иронично отметил, что единственным "напряжением" дня 28 февраля является пасмурная погода в стране, но никак не выходки приспешников Путина.

Что известно о съезде депутатов Приднестровья

28 февраля главари непризнанного “ПМР” поддержали обращение к России с просьбой "защиты от давления Молдовы".

Кроме того, они просили о помощи ряд международных организаций.

Что важно понимать, это был первый подобный съезд за последние 18 лет.

В преддверии этого события звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России.

Однако власти Молдовы и Украины эти слухи отрицали.

На этом фоне Кремль делал все возможное для увеличения напряжения.