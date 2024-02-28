Обращение Приднестровья к РФ – появилась первая реакция Молдовы

По мнению правительства Молдовы, съезд приднестровских "депутатов" и его официальное обращение к России не создают угрозу эскалации и дестабилизации.
Кишинев прокомментировал съезд “депутатов” Приднестровья
С заявлением по этому поводу выступил спикер правительства Молдовы Даниэл Воде.
Он обратил внимание на то, что съезд ставленников Кремля в Тирасполе был исключительно пропагандистским событием, а также "приемом, не заслуживающим прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".
Он также иронично отметил, что единственным "напряжением" дня 28 февраля является пасмурная погода в стране, но никак не выходки приспешников Путина.
Что известно о съезде депутатов Приднестровья
28 февраля главари непризнанного “ПМР” поддержали обращение к России с просьбой "защиты от давления Молдовы".
Кроме того, они просили о помощи ряд международных организаций.
Что важно понимать, это был первый подобный съезд за последние 18 лет.
В преддверии этого события звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России.
Однако власти Молдовы и Украины эти слухи отрицали.
На этом фоне Кремль делал все возможное для увеличения напряжения.
К примеру, приднестровский "центризбирком" по указанию Москвы объявил, что более 97% приднестровцев поддержали будущее вхождение Приднестровья в состав России. А также проголосовали за сохранение "независимости", пока присоединение к РФ не состоялось.
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