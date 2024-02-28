Звернення Придністров’я до РФ — з'явилася перша реакція Молдови

На переконання уряду Молдови, з’їзд придністровських "депутатів" та його офіційне звернення до Росії створюють загрози ескалації та дестабілізації.

Кишинів прокоментував з’їзд "депутатів" Придністров’я

З заявою з цього приводу виступив речник уряду Молдови Даніел Воде.

Він звернув увагу на те, що з’їзд ставлеників Кремля у Тирасполі був винятково пропагандистською подією, а також "прийомом, що не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки".

Ця подія спланована тими, хто перебуває з лівого боку Дністра, і Кремлем. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже пильно стежимо і повторюємо, що цей регіон також хоче миру і безпеки, — наголосив Даніел Воде. Поширити

Він також іронічно зазначив, що єдиною "напругою" дня 28 лютого є похмура погода в країні, але ніяк не витівки поплічників Путіна.

Що відомо про з’їзд "депутатів" Придністров’я

28 лютого ватажки невизнаного “ПМР” підтримали звернення до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови”.

Окрім того, вони просили про “допомогу” низку міжнародних організацій.

Що важливо розуміти, це був перший такий з’їзд за останні 18 років.

Напередодні цієї події лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії.

Проте влада Молдови та України ці чутки заперечувала.

На цьому тлі Кремль робив все можливе для збільшення напруги.