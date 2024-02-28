Зеленский прибыл в Албанию — первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирана.
Зачем Зеленский прибыл в Албанию
Чиновник ночью 28 февраля опубликовал соответствующее фото.
Заметим, что в Офисе президент Украины ранее не информировал о визите главы государства в Албанию.
Позже ночью появилось видео приезда президента Зеленского с неанонсированным визитом в столицу Албании.
Как отметил албанский журналист Иса Мизирай в своем Twitter (Х), который и изложил соответствующие кадры в сети, Зеленский примет участие в саммите Украины и Юго-Восточной Европы.
Что известно про визит Зеленского в Саудовскую Аравию
Владимир Зеленский 27 февраля приехал в Саудовскую Аравию. Президент Украины хочет обсудить несколько важных тем.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.
В частности, Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии, — сообщил президент.
Кроме того, вторая тема визита — возвращение пленных и депортированных лиц. "Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало увольнению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", — добавил Зеленский.
Глава государства отметил, что также будут обсуждены перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.
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