Зеленский прибыл в Албанию — первые подробности

Зачем Зеленский прибыл в Албанию

Чиновник ночью 28 февраля опубликовал соответствующее фото.

Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России, — подписал он фото. Поделиться

Great honor to welcome President @ZelenskyyUa to Tirana.



A pivotal moment for fostering bilateral ties, and standing in solidarity with Ukraine in its heroic fight against Russia’s aggression.



🇦🇱🤝🇺🇦#WeStandwithUkraine pic.twitter.com/ngGan0Mdev — Igli Hasani (@IgliHasani) February 27, 2024

Заметим, что в Офисе президент Украины ранее не информировал о визите главы государства в Албанию.

Позже ночью появилось видео приезда президента Зеленского с неанонсированным визитом в столицу Албании.

Как отметил албанский журналист Иса Мизирай в своем Twitter (Х), который и изложил соответствующие кадры в сети, Зеленский примет участие в саммите Украины и Юго-Восточной Европы.

Что известно про визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский 27 февраля приехал в Саудовскую Аравию. Президент Украины хочет обсудить несколько важных тем.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

В частности, Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Первая тема визита касается Формулы мира Украины. Поделиться

В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии, — сообщил президент.

Кроме того, вторая тема визита — возвращение пленных и депортированных лиц. "Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало увольнению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", — добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что также будут обсуждены перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.