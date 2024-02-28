Зеленський прибув в Албанію — перші подробиці

Навіщо Зеленський прибув в Албанію

Чиновник вночі 28 лютого опублікував відповідну світлину.

Велика честь вітати президента Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії, — підписав він фото. Поширити

Great honor to welcome President @ZelenskyyUa to Tirana.



A pivotal moment for fostering bilateral ties, and standing in solidarity with Ukraine in its heroic fight against Russia’s aggression.



🇦🇱🤝🇺🇦#WeStandwithUkraine pic.twitter.com/ngGan0Mdev — Igli Hasani (@IgliHasani) February 27, 2024

Зауважимо, що в Офісі президент України раніше не інформували про візит глави держави до Албанії.

Пізніше вночі з'явилося відео приїзду президента Зеленського з неанонсованим візитом до столиці Албанії.

Як зазначив албанський журналіст Іса Мизирай у своєму Twitter (Х), який і виклав відповідні кадри в мережі, Зеленський візьме участь у саміті Україна та Південно-Східна Європа.

Що відомо про візит Зеленського до Саудівської Аравії

Володимир Зеленський 27 лютого приїхав до Саудівської Аравії. Президент України хоче обговорити кілька важливих тем.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Зеленський прилетів до Саудівської Аравії, щоб продовжити регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Перша тема візиту стосується Формули миру України. Поширити

Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії, — повідомив президент.

Окрім того, друга тема візиту — повернення полонених і депортованих осіб. "Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", — додав Зеленський.

Глава держави відзначив, що також буде обговорено перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.