Зеленський прибув в Албанію — перші подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський прибув в Албанію — перші подробиці

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирану.

Навіщо Зеленський прибув в Албанію

Чиновник вночі 28 лютого опублікував відповідну світлину.

Велика честь вітати президента Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії, — підписав він фото.

Зауважимо, що в Офісі президент України раніше не інформували про візит глави держави до Албанії.

Пізніше вночі з'явилося відео приїзду президента Зеленського з неанонсованим візитом до столиці Албанії.

Як зазначив албанський журналіст Іса Мизирай у своєму Twitter (Х), який і виклав відповідні кадри в мережі, Зеленський візьме участь у саміті Україна та Південно-Східна Європа.

Що відомо про візит Зеленського до Саудівської Аравії

Володимир Зеленський 27 лютого приїхав до Саудівської Аравії. Президент України хоче обговорити кілька важливих тем.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Зеленський прилетів до Саудівської Аравії, щоб продовжити регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Перша тема візиту стосується Формули миру України.

Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії, — повідомив президент.

Окрім того, друга тема візиту — повернення полонених і депортованих осіб. "Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", — додав Зеленський.

Глава держави відзначив, що також буде обговорено перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна готує два варіанти подальшого ведення війни — Зеленський
Володимир Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив перші деталі візиту до Саудівської Аравії
Офіс Президента України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?