Зеленський прибув в Албанію — перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирану.
Навіщо Зеленський прибув в Албанію
Чиновник вночі 28 лютого опублікував відповідну світлину.
Зауважимо, що в Офісі президент України раніше не інформували про візит глави держави до Албанії.
Пізніше вночі з'явилося відео приїзду президента Зеленського з неанонсованим візитом до столиці Албанії.
Як зазначив албанський журналіст Іса Мизирай у своєму Twitter (Х), який і виклав відповідні кадри в мережі, Зеленський візьме участь у саміті Україна та Південно-Східна Європа.
Що відомо про візит Зеленського до Саудівської Аравії
Володимир Зеленський 27 лютого приїхав до Саудівської Аравії. Президент України хоче обговорити кілька важливих тем.
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, Зеленський прилетів до Саудівської Аравії, щоб продовжити регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії, — повідомив президент.
Окрім того, друга тема візиту — повернення полонених і депортованих осіб. "Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", — додав Зеленський.
Глава держави відзначив, що також буде обговорено перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.
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