Зеленський розкрив перші деталі візиту до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії та провів переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
Що відомо про візит Зеленського до Саудівської Аравії
Зокрема сторони обговорили реалізацію української Формули миру. Зеленський також подякував принцу за цінні поради щодо пришвидшення процесу імплементації низки її пунктів.
Він також про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.
Лідери також обговорили конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах.
Навіщо Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, Зеленський прилетів до Саудівської Аравії, щоб продовжити регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
Перша тема візиту стосується Формули миру України.
Окрім того, друга тема візиту — повернення полонених і депортованих осіб. "Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", — додав Зеленський.
Глава держави відзначив, що також буде обговорено перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.
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