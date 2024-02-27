Зеленський розкрив перші деталі візиту до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії та провів переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Що відомо про візит Зеленського до Саудівської Аравії

Зокрема сторони обговорили реалізацію української Формули миру. Зеленський також подякував принцу за цінні поради щодо пришвидшення процесу імплементації низки її пунктів.

Обговорили пункти Формули миру та прогрес, який може бути досягнутий у їхній реалізації. Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення. Ми цінуємо прагнення принца допомогти відновити справжній мир і вдячні за поради та підтримку, — заявив президент. Поширити

Він також про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Важливою темою зустрічі стали конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах. Наші команди працюватимуть за відповідними напрямами, які були обговорені сьогодні, — підкреслив президент. Володимир Зеленський президент України

Лідери також обговорили конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах.

Навіщо Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Зеленський прилетів до Саудівської Аравії, щоб продовжити регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Перша тема візиту стосується Формули миру України.

Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії, — повідомив президент. Поширити

Окрім того, друга тема візиту — повернення полонених і депортованих осіб. "Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", — додав Зеленський.

Глава держави відзначив, що також буде обговорено перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.