31 тис українських військових загинула у війні — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

31 тис українських військових загинула у війні — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість українських військових, які загинули за час повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський назвав втрати України у війні

Інформація пролунала під час пресконференції Зеленського після форуму «Україна. Рік 2024».

За словами Зеленського, загалом загинула 31 тисяча військових. З російського боку загинуло 180 тисяч військових, а разом з пораненими РФ втратила 500 тисяч людей.

Кожна людина — це великі втрати для нас. 31 тисяча українських військових загинула у цій війні. Не 300 тисяч, чи 150 тисяч, як бреше Путін. Але кожна втрата — це велика втрата для нас. Росіяни — загинуло 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в РФ — до 500 в сумі з пораненими.

Зеленський додав, що кількість поранених українських бійців він не назве, оскільки Росія знатиме скільки у нас людей на полі бою.

Також президент зауважив, що в Україні є безвісти загиблі, однак не назве число.

Минулі обміни показали, що повернулися живими кілька хлопців, які були зниклі. Ми не знаємо, скільки вони вбили цивільних (на окупованих територіях — ред.). Ми дізнаємось це, коли покінчимо з Росією, — розповів він.

Раніше Україна не називала кількість загиблих військовослужбовців.

У Міноборони зазначали, що інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

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