Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість українських військових, які загинули за час повномасштабного вторгнення Росії.
Зеленський назвав втрати України у війні
Інформація пролунала під час пресконференції Зеленського після форуму «Україна. Рік 2024».
За словами Зеленського, загалом загинула 31 тисяча військових. З російського боку загинуло 180 тисяч військових, а разом з пораненими РФ втратила 500 тисяч людей.
Зеленський додав, що кількість поранених українських бійців він не назве, оскільки Росія знатиме скільки у нас людей на полі бою.
Також президент зауважив, що в Україні є безвісти загиблі, однак не назве число.
Раніше Україна не називала кількість загиблих військовослужбовців.
У Міноборони зазначали, що інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.
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