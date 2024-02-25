31 тыс украинских военных погибли на войне — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

31 тыс украинских военных погибли на войне — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество украинских военных, погибших за время полномасштабного вторжения России.

Зеленский назвал потери Украины в войне

Информация прозвучала во время пресс-конференции Зеленского после форума «Украина. Год 2024».

По словам Зеленского, в общей сложности погибли 31 тысяча военных. С российской стороны погибли 180 тысяч военных, а вместе с ранеными РФ потеряла 500 тысяч человек.

Каждый человек — это большие потери для нас. 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, или 150 тысяч, как лжет Путин. Но каждая потеря — это большая потеря для нас. Россияне — погибло 180 тысяч. Всего потерь погибших и раненых в РФ — до 500 в сумме с ранеными.

Зеленский добавил, что количество раненых украинских бойцов он не назовет, поскольку Россия будет знать, сколько у нас людей на поле боя.

Также президент отметил, что в Украине есть без вести погибшие, однако не назовет число.

Прошлые обмены показали, что вернулись живыми несколько пропавших парней. Мы не знаем, сколько они убили гражданских (на оккупированных территориях — ред.). Мы узнаем это, когда покончим с Россией, — рассказал он.

Ранее Украина не называла количество погибших военнослужащих.

В Минобороны отмечали, что информация о количестве погибших украинских бойцов будет оставаться закрытой до завершения военного положения.

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