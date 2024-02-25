Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество украинских военных, погибших за время полномасштабного вторжения России.
Зеленский назвал потери Украины в войне
Информация прозвучала во время пресс-конференции Зеленского после форума «Украина. Год 2024».
По словам Зеленского, в общей сложности погибли 31 тысяча военных. С российской стороны погибли 180 тысяч военных, а вместе с ранеными РФ потеряла 500 тысяч человек.
Зеленский добавил, что количество раненых украинских бойцов он не назовет, поскольку Россия будет знать, сколько у нас людей на поле боя.
Также президент отметил, что в Украине есть без вести погибшие, однако не назовет число.
Ранее Украина не называла количество погибших военнослужащих.
В Минобороны отмечали, что информация о количестве погибших украинских бойцов будет оставаться закрытой до завершения военного положения.
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