Що відомо про схвалення Зеленським закону про демобілізацію

На сайті Верховної Ради зазначається, що закон під №11035 "Про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби" повернуто з підписом президента 26 лютого.

Закон був внесений президентом до парламенту 22 лютого.

У пояснювальній записці до нього вказувалось, що розроблення законопроекту зумовлено необхідністю забезпечення звільення у запас військовслужбовців, які вислужили встановлені строки військової строкової служби.

Проектом закону пропонувалося унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, що дозволить звільнити в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби у 2024 році.

Як ухвалювався закон про демобілізацію

23 лютого Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав законопроект про демобілізацію строковиків в Україні.

За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити законопроекти до порядку денного 11-ї сесії Верховної ради України. За результатами розгляду законопроекту (№ 11035) в першому читанні прийняти його за основу та в цілому, — йшлося у пояснювальній записці щодо рішення комітету. Поширити

При цьому Комітет пропонував урахувати пропозицію щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати.

Верховна Рада підтримала законопроект про демобілізацію строковиків. "За" проголосували 319 нардепів.