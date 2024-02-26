Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо проведення демобілізації строковиків.
Що відомо про схвалення Зеленським закону про демобілізацію
На сайті Верховної Ради зазначається, що закон під №11035 "Про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби" повернуто з підписом президента 26 лютого.
Закон був внесений президентом до парламенту 22 лютого.
У пояснювальній записці до нього вказувалось, що розроблення законопроекту зумовлено необхідністю забезпечення звільення у запас військовслужбовців, які вислужили встановлені строки військової строкової служби.
Проектом закону пропонувалося унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, що дозволить звільнити в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби у 2024 році.
Як ухвалювався закон про демобілізацію
23 лютого Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав законопроект про демобілізацію строковиків в Україні.
При цьому Комітет пропонував урахувати пропозицію щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати.
Верховна Рада підтримала законопроект про демобілізацію строковиків. "За" проголосували 319 нардепів.
Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас. Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, — зазначається у тексті закону.
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