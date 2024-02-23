Верховна Рада 23 лютого за основу та в цілому проголосувала за законопроєкт №11035 щодо демобілізації строковиків після завершення терміну військової служби.

Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків

Законопроєкт також містить норму про відстрочку від подальшої мобілізації на 12 місяців.

Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що за законопроєкт в цілому проголосували 319 народних депутатів. Ніхто не утримався і не виступив проти.

Напередодні цей законопроєкт вніс до парламенту президент Володимир Зеленський.

Проєкт закону передбачає, що військовослужбовці строкової служби, термін яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Перед цим Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони ухвалив проєкт закону з доданою нормою про відстрочку строковиків від подальшої мобілізації на 12 місяців.

Закон набере чинності після підписання Зеленським.

Законопроєкт про мобілізацію

7 лютого Рада у першому читанні підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Він, серед іншого, передбачає:

скасування строкової служби і запровадження замість неї базового військового вишколу,

демобілізація військових після 36 місяців служби,

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

люди з інвалідністю всіх груп звільняються від військової служби,

обов'язкова військова підготовка 2-3 місяці після мобілізації,

щорічна основна відпустка може надаватися частинами.

Законопроєкт готують до розгляду на друге читання, до нього вже подали понад 4 тисячі правок.