Законопроєкт про мобілізацію. Нардепи подали понад 1000 правок — що це означає

Народні депутати України внесли понад тисячі правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Для того, шоб їх розглянути, комітет ВР з питань національної безпеки витратить не менше тижня.
За законопроєкт про мобілізацію проголосують у Раді не раніше березня
Народні депутати продовжують вносити свої правки до нового законопроєкту про мобілізацію в Україні.
Про це розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Завтра, 21 лютого, — останній день, коли народні депутати можуть внести правки до законопроєкту про мобілізацію в Україні.
Перше читання законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. 243 народні депутати підтримали проєкт закону, 12 проголосували проти і утрималися — 45.
Раніше заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вказував як мінімум на два спірні моменти, які стосувалися людей з інвалідністю, третьої групи в тому числі, та повісток по електронному кабінету.
Після того, як законопроєкт був прийнятий у першому читанні, у Міноборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда Міністерства оборони України опрацює з профільним комітетом Верховної Ради всі пропозиції щодо покращення закону.
Крім того, на протирічність норм, які містить законопроект, вказував і уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Новий законопроєкт про мобілізацію було внесено Раду 30 січня після доопрацювання. Це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні. При цьому і до другого документа виявилося не менше питань, ніж до першого його варіанту.
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