Законопроєкт про мобілізацію. Нардепи подали понад 1000 правок — що це означає

Народні депутати України внесли понад тисячі правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Для того, шоб їх розглянути, комітет ВР з питань національної безпеки витратить не менше тижня.

За законопроєкт про мобілізацію проголосують у Раді не раніше березня

Народні депутати продовжують вносити свої правки до нового законопроєкту про мобілізацію в Україні.

Про це розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Завтра, 21 лютого, — останній день, коли народні депутати можуть внести правки до законопроєкту про мобілізацію в Україні.

Станом на зараз вже внесено понад 1000 поправок. За моєю оцінкою, комітету знадобиться не менше тижня на їхнє опрацювання. Тому я припускаю, що цей документ може бути винесений на голосування в зал до другого читання не раніше початку березня. Роман Костенко Нардеп України

Перше читання законопроєкту про мобілізацію

Верховна Рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. 243 народні депутати підтримали проєкт закону, 12 проголосували проти і утрималися — 45.

Раніше заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вказував як мінімум на два спірні моменти, які стосувалися людей з інвалідністю, третьої групи в тому числі, та повісток по електронному кабінету.

Після того, як законопроєкт був прийнятий у першому читанні, у Міноборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда Міністерства оборони України опрацює з профільним комітетом Верховної Ради всі пропозиції щодо покращення закону.

Крім того, на протирічність норм, які містить законопроект, вказував і уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Новий законопроєкт про мобілізацію було внесено Раду 30 січня після доопрацювання. Це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні. При цьому і до другого документа виявилося не менше питань, ніж до першого його варіанту.