Законопроект о мобилизации. Нардепы подали более 1000 правок — что это означает

Народные депутаты Украины внесли более тысячи поправок в новый законопроект о мобилизации. Для того чтобы их рассмотреть, комитет ВР по вопросам национальной безопасности потратит не меньше недели.

За законопроект о мобилизации проголосуют в Раде не раньше марта

Народные депутаты продолжают вносить свои правки в новый законопроект о мобилизации в Украине.

Об этом рассказал секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Завтра, 21 февраля, последний день, когда народные депутаты могут внести правки в законопроект о мобилизации в Украине.

По состоянию на сегодняшний день уже внесено более 1000 поправок. По моей оценке, комитету понадобится не меньше недели на их проработку. Поэтому я предполагаю, что этот документ может быть вынесен на голосование в зал до второго чтения не раньше начала марта. Роман Костенко Нардеп Украины

Первое чтение законопроекта о мобилизации

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. 243 народных депутата поддержали проект закона, 12 проголосовали против и воздержались – 45.

Ранее заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указывал как минимум на два спорных момента, которые касались людей с инвалидностью, третьей группы в том числе и повесток по электронному кабинету.

После того, как законопроект был принят в первом чтении, в Минобороны Украины заявили, что во время подготовки документа о мобилизации ко второму чтению команда Министерства обороны Украины проработает с профильным комитетом Верховной Рады все предложения по улучшению закона.

Кроме того, на противоречие норм, содержащих законопроект, указывал и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Новый законопроект о мобилизации был внесен Советом 30 января после доработки. Это уже вторая попытка изменить нормы мобилизации в Украине. При этом и ко второму документу оказалось не меньше вопросов, чем к первому его варианту.