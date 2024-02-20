Законопроект о мобилизации. Нардепы подали более 1000 правок — что это означает

Народные депутаты Украины внесли более тысячи поправок в новый законопроект о мобилизации. Для того чтобы их рассмотреть, комитет ВР по вопросам национальной безопасности потратит не меньше недели.
За законопроект о мобилизации проголосуют в Раде не раньше марта
Народные депутаты продолжают вносить свои правки в новый законопроект о мобилизации в Украине.
Об этом рассказал секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Завтра, 21 февраля, последний день, когда народные депутаты могут внести правки в законопроект о мобилизации в Украине.
Первое чтение законопроекта о мобилизации
Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. 243 народных депутата поддержали проект закона, 12 проголосовали против и воздержались – 45.
Ранее заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указывал как минимум на два спорных момента, которые касались людей с инвалидностью, третьей группы в том числе и повесток по электронному кабинету.
После того, как законопроект был принят в первом чтении, в Минобороны Украины заявили, что во время подготовки документа о мобилизации ко второму чтению команда Министерства обороны Украины проработает с профильным комитетом Верховной Рады все предложения по улучшению закона.
Кроме того, на противоречие норм, содержащих законопроект, указывал и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Новый законопроект о мобилизации был внесен Советом 30 января после доработки. Это уже вторая попытка изменить нормы мобилизации в Украине. При этом и ко второму документу оказалось не меньше вопросов, чем к первому его варианту.
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