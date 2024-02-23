Рада проголосовала за законопроект о демобилизации срочников
Категория
Украина
Дата публикации

Рада проголосовала за законопроект о демобилизации срочников

Рада
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Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада 23 февраля за основу и в целом проголосовала за законопроект №11035 по демобилизации срочников после истечения срока военной службы.

Рада приняла законопроект о демобилизации срочников

Законопроект также содержит норму об отсрочке от последующей мобилизации на 12 месяцев.

Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что за законопроект в целом проголосовали 319 народных депутатов. Никто не удержался и не выступил против.

Накануне этот законопроект внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Проект закона предусматривает, что военнослужащие срочной службы, срок которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлены сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас «в сроки, определенные указом президента».

До этого Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне принял проект закона с добавленной нормой об отсрочке срочников от последующей мобилизации на 12 месяцев.

Закон вступит в силу после подписания Зеленским.

Законопроект о мобилизации

7 февраля Рада в первом чтении поддержала обновленный правительственный законопроект о мобилизации.

Он, среди прочего, предполагает:

  • отмена срочной службы и введение вместо нее базовой военной подготовки,

  • демобилизация военных после 36 месяцев службы,

  • смена призывного возраста с 27 до 25 лет;

  • люди с инвалидностью всех групп освобождаются от военной службы,

  • обязательная военная подготовка 2-3 месяца после мобилизации,

  • ежегодный основной отпуск может предоставляться по частям.

Законопроект готовят к рассмотрению во втором чтении, в него уже подали более 4 тысяч правок.

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