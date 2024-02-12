Зеленский утвердил продолжение военного положения и мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский утвердил продолжение военного положения и мобилизации

Верховная Рада Украины
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский подписал законы о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине.

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине.

Эта информация содержится в карточках законопроектов № 10456 и № 10457.

Соответственно, срок действия особого правового режима продлен с 14 февраля 2024 года на 90 дней до 13 мая 2024 года.

Это уже десятое продолжение военного положения от 24 февраля 2022 года.

С начала российского вторжения в Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, действует запрет военнообязанным на выезд из страны, кроме определенных исключений.

Что известно о новом законопроекте о мобилизации

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит ряд противоречащих Конституции Украины норм, впрочем он призвал Парламент принять законопроект в первом чтении.

30 января Кабинет министров утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.

В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклоняющихся, которые могут быть применены по решению суда.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

Исключение — только те, кого признали непригодными.

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