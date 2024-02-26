Что известно об одобрении Зеленским закона о демобилизации

На сайте Верховной Рады отмечается, что закон под №11035 "О внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по срокам срочной военной службы" возвращен с подписью президента 26 февраля.

Закон был внесен президентом в парламент 22 февраля.

В пояснительной записке к нему указывалось, что разработка законопроекта обусловлена необходимостью обеспечения увольнения в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной срочной службы.

Проектом закона предлагалось нормировать во время действия в Украине военного положения возможность увольнения в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, что позволит уволить в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы в 2024 году.

Как принимался закон о демобилизации

23 февраля Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект о демобилизации срочников в Украине.

По результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить законопроекты в повестку 11-й сессии Верховной Рады Украины. По результатам рассмотрения законопроекта (№ 11035) в первом чтении принять его за основу и в целом, - говорилось в пояснительной записке о решении комитета. Поделиться

При этом Комитет предлагал учесть предложение о сроках, в течение которых срочники не могут призывать.

Верховная Рада поддержала законопроект о демобилизации срочников. "За" проголосовали 319 нардепов.