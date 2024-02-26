Україна готує два варіанти подальшого ведення війни — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна готує два варіанти подальшого ведення війни — Зеленський

Володимир Зеленський
Джерело:  CNN

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам CNN зазначив, що головком ЗСУ Олександр Сирський наразі розробляє два варіанти подальшого ведення розв'язаної Росією злочинної війни проти України. 

Що відомо про плани Сирського щодо подальшого ведення війни

Зеленський зазначив, що у разі схвалення Конгресом США фінансування допомоги Україні, ЗСУ зможуть дати гідну відповідь російським загарбникам. У разі відсутності допомоги — доведеться зосередити зусилля виключно на захисті.

Глава держави додав, що розмовляв зі спікером Палати представників Конгресу США, республіканцем Майком Джонсоном щодо допомоги Україні і був оптимістично налаштований після цієї розмови.

Він сказав, що зробить все, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчні наші люди, наші солдати і мирні жителі. ... Якщо вони передумають, для нас це велика проблема, - підкреслив Зеленський.

Які наслідки матиме відмова США від фінансування допомоги Україні

Президент зазначив, що за відсутності допомоги з боку США Україні у цьому році буде важко не тільки досягати успіхів на полі бою, а й тримати оборону.

Зеленський наголосив, що саме час має вирішальне значення, оскільки злочинна армія РФ може вдатись до нового масштабного наступу вже у травні цього року.

Люди будуть підготовлені, але боєприпаси не будуть підготовлені і бригади не будуть готові. … Не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові оборонятися, бути сильними. Це буде дуже важко, - попереджає президент.

При цьому Зеленський додав, що під загрозою опиниться створений Україною “зерновий коридор”, оскільки для його захисту необхідні сучасні системи ППО та боєприпаси до них.

Кроки вперед, успіх у майбутньому буде залежати від Америки, так. Мова йде не тільки про лінію оборони. Коли ви тільки захищаєтесь, ви надаєте можливість Росії потрохи відтиснути вас назад. Так, ненабагато, але все одно це кроки назад, маленькі. Але коли ви відходите назад, ви втрачаєте людей. Ми будемо втрачати людей, - підкреслив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський провів зустріч з премʼєром Болгарії. Що обговорили
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оцінив ситуацію в економіці та на фронті
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Верховна Рада України
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?