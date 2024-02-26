Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам CNN зазначив, що головком ЗСУ Олександр Сирський наразі розробляє два варіанти подальшого ведення розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Що відомо про плани Сирського щодо подальшого ведення війни

Зеленський зазначив, що у разі схвалення Конгресом США фінансування допомоги Україні, ЗСУ зможуть дати гідну відповідь російським загарбникам. У разі відсутності допомоги — доведеться зосередити зусилля виключно на захисті.

Глава держави додав, що розмовляв зі спікером Палати представників Конгресу США, республіканцем Майком Джонсоном щодо допомоги Україні і був оптимістично налаштований після цієї розмови.

Він сказав, що зробить все, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчні наші люди, наші солдати і мирні жителі. ... Якщо вони передумають, для нас це велика проблема, - підкреслив Зеленський. Поширити

Які наслідки матиме відмова США від фінансування допомоги Україні

Президент зазначив, що за відсутності допомоги з боку США Україні у цьому році буде важко не тільки досягати успіхів на полі бою, а й тримати оборону.

Зеленський наголосив, що саме час має вирішальне значення, оскільки злочинна армія РФ може вдатись до нового масштабного наступу вже у травні цього року.

Люди будуть підготовлені, але боєприпаси не будуть підготовлені і бригади не будуть готові. … Не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові оборонятися, бути сильними. Це буде дуже важко, - попереджає президент. Поширити

При цьому Зеленський додав, що під загрозою опиниться створений Україною “зерновий коридор”, оскільки для його захисту необхідні сучасні системи ППО та боєприпаси до них.