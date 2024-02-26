Зеленський оцінив ситуацію в економіці та на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський оцінив ситуацію в економіці та на фронті

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим назвав ситуацію в Україні складною, однак контрольованою. 

Зеленський про ситуацію в Україні

Одним словом описати складно. Використовуючи мову наших військових, коли я запитую: "Що там у нас сьогодні на полі бою?", використовуючи їх слова відповім на ваше запитання: ситуація складна, але повністю контрольована

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

президент України

Зі своєї сторони прем’єр-міністр Болгарії розповів, що на знак багатовікових зв'язків Болгарії з Україною подарував сьогодні Зеленському меч хана Кубрата.

На мечі два різні символи. Перший - доля завойовується мечем. А другий - хан Кубрат, який похований на території України та перший правитель Болгарії. Він говорив, що для того, щоб досягти успіху, ми повинні бути єдиними, і я дуже сподіваюся, що ця легенда, яка зазвичай ставиться в контекст болгарських зусиль у лихоліття, ми пронесемо це як європейські зусилля, щоб допомогти одній європейській нації, яка перебуває у скрутному становищі. Ми наголошуємо, що ми з вами в цій битві, і будемо з вами разом стільки, скільки потрібно, - пояснив Ніколай Денков.

При цьому Зеленський у відповідь жартома попросив системи ППО.

У більшості країнах, де щось дарують нам, я також цього не бачу. Але все це залишається в Україні. Ми дуже вдячні. У більшості своїй, коли нам щось дарують чи дають ордени, я завжди говорю : "Ми дуже вдячні, а можна ППО? - підкреслив Зеленський.

Зеленський про постачання боєприпасів від ЄС

Президент зазначив, що наразі Україна отримала від ЄС лише близько 30% від обіцяного мільйону артилерійських снарядів.

Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль, - підкреслив Зеленський.

Раніше представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що до березня ЄС передасть Україні 524 000 снарядів.

Це 52% від поставленої цілі. Водночас Боррель звернув увагу, що не всі країни-члени вже надіслали свій внесок.

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