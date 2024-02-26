Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим назвав ситуацію в Україні складною, однак контрольованою.
Зеленський про ситуацію в Україні
Зі своєї сторони прем’єр-міністр Болгарії розповів, що на знак багатовікових зв'язків Болгарії з Україною подарував сьогодні Зеленському меч хана Кубрата.
При цьому Зеленський у відповідь жартома попросив системи ППО.
Зеленський про постачання боєприпасів від ЄС
Президент зазначив, що наразі Україна отримала від ЄС лише близько 30% від обіцяного мільйону артилерійських снарядів.
Раніше представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що до березня ЄС передасть Україні 524 000 снарядів.
Це 52% від поставленої цілі. Водночас Боррель звернув увагу, що не всі країни-члени вже надіслали свій внесок.
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