Зеленський провів зустріч з премʼєром Болгарії. Що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів продуктивні та цілком конкретні переговори з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.
Що обговорили Зеленський з премʼєром Болгарії Денковим
Президент подякував Болгарії за підтримку зусиль України у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства.
Україна хоче розпочати спільне виробництво зброї з Болгарією
За словами президента, Київ домовився з Софією покращити українську логістику та інфраструктуру.
Він уточнив, що співпрацювати з Болгарією хочуть не лише під час війни, а й після її завершення.
Президент зазначив, що Болгарія також допомагає встановлювати правду щодо військових злочинів росіян і готова приєднатися до роботи з притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії.
Україна зараз активно домовляється з іншими країнами про спільне оборонне виробництво.
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