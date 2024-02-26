Зеленський провів зустріч з премʼєром Болгарії. Що обговорили
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський провів зустріч з премʼєром Болгарії. Що обговорили

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів продуктивні та цілком конкретні переговори з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Що обговорили Зеленський з премʼєром Болгарії Денковим

Президент подякував Болгарії за підтримку зусиль України у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства.

Це надзвичайно важливо, що нам вдається навіть у такий непростий час попри всі складнощі забезпечувати нормальні економічні відносини. Ми домовилися з Болгарією активізувати розбудову логістики та інфраструктури в нашому регіоні. Наша спільна повага до принципу добросусідства додасть економічного зростання обом нашим країнам, — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Україна хоче розпочати спільне виробництво зброї з Болгарією

За словами президента, Київ домовився з Софією покращити українську логістику та інфраструктуру.

Україна дуже зацікавлена в спільному (оборонному — ред.) виробництві з Болгарією. З іншими державами теж, але передусім з тими, хто має великий потенціал в оборонному секторі. На мою думку, це буде якісною кооперацією, тому що Болгарія зможе отримати і робочі місця, і гроші в свою економіку. А для України, я вважаю, ми закриємо ті дефіцитні потреби, які сьогодні маємо, — зазначив Зеленський.

Він уточнив, що співпрацювати з Болгарією хочуть не лише під час війни, а й після її завершення.

Президент зазначив, що Болгарія також допомагає встановлювати правду щодо військових злочинів росіян і готова приєднатися до роботи з притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії.

Україна зараз активно домовляється з іншими країнами про спільне оборонне виробництво.

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