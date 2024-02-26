Зеленський провів зустріч з премʼєром Болгарії. Що обговорили

Україна дуже зацікавлена в спільному (оборонному — ред.) виробництві з Болгарією. З іншими державами теж, але передусім з тими, хто має великий потенціал в оборонному секторі. На мою думку, це буде якісною кооперацією, тому що Болгарія зможе отримати і робочі місця, і гроші в свою економіку. А для України, я вважаю, ми закриємо ті дефіцитні потреби, які сьогодні маємо, — зазначив Зеленський.