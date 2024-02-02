Болгарія розпочала передачу Україні сотні БТР

Влада Болгарії безкоштовно передала Україні обіцяні ще у минулому році сто бронетранспортерів у рамках військової допомоги.

Що відомо про отримання сотні БТР від Болгарії

Як зазначає болгарське видання "БГНЕС” Наприкінці листопада минулого року болгарські депутати ухвалили законопроєкт про ратифікацію угоди між МВС Болгарії та Міноборони України щодо безоплатної передачі 100 бронетранспортерів.

Нещодавно міністр оборони Тодор Тагарєв заявляв, що бронетранспортери ще перебувають у Болгарії, оскільки їх транспортування в Україну обійдеться держбюджету досить дорого.

Три міністерства працюють разом. Уже зрозуміло, хто їх куди завантажить, куди вони підуть. Це дуже серйозна логістична операція, - зазначив Тагарєв. Поширити

Він зазначив, що транспортування коштуватиме дорого, однак країна прийме на себе такі витрати.

Що відомо про БТР, які Болгарія передає Україні

БТР, які Болгарія передає Україні, зняті зі складів зберігання МВС країни.

Ці бронетранспортери були вироблені в 1960-х і 1970-х роках. Їх придбали тодішні внутрішні війська Болгарії, але ці БТР не використовують і фактично вони більше не потрібні.

При цьому у Болгарії зважають на значні витрати, пов’язані зі зберіганням та обслуговуванням цієї техніки.

У Болгарії сподіваються взамін переданої Україні старої радянської техніки отримати обіцяну військову допомогу від США.

Однак в грудні минулого року адміністрація президента Болгарії Румена Радєва відмовилася від угоди з відправлення радянських озброєнь в Україну для отримання сучасних американських систем ППО за 200 мільйонів доларів.