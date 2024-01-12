Болгарія знайшла альтернативу нафті з РФ

Як Болгарія позбавилась залежності від нафти з РФ

Зазначається, що Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які відмовились підтримувати заборону на купівлю та продаж російських нафтопродуктів.

Країна могла купляти російську нафту у рамках відповідних домовленостей до цього року.

Однак вже із початку цього року влада Болгарії значно обмежила експорт усіх російських нафтопродуктів, зробивши поставки російської нафти фактично неможливими.

Було ухвалено рішення про припинення всього імпорту російської сирої нафти з березня.

Нафта з РФ куплялась для НПЗ у Бургасі із потужністю 190 тис барелів на добу.

НПЗ перебував під керівництвом російської компанії “Лукойл”.

Болгарія стала четвертим за величиною покупцем морської нафти з Росії у 2023 році, закуповуючи понад 100 тис барелів на добу.

Однак цього місяця нафта з Росії не досягне порту Бургас. Оскільки "Лукойл" більше не може постачати Бургаський НПЗ власною нафтою марки "Юралс", йому доводиться використовувати нафту з інших джерел, що підвищує витрати на заводі.

Зокрема, вже у цьому місяці на НПЗ мають надійти 2 партії казахстанської нафти KEBCO, одна партія іракської нафти Basrah Light, одна партія CPC Blend у 33 тис тонн нафти з Тунісу.

Представники “Лукойлу” заявили про ймовірність продажу активів підприємства у Болгарії.

Як атака США та Британії по хуситах вплинула на світові ціни на нафту

За інформацією британського видання The Guardian, світові ціни на нафту внаслідок атаки авіації США та Великої Британії по позиціях підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів сягнули 80 доларів за барель.

Зазначається, що ціни зростають на тлі побоювань щодо закриття торгівельних шляхів у Червоному морі.

Побоювання щодо можливого інфляційного шоку для світової економіки призвели до того, що ціни на нафту Brent у п'ятницю підскочили приблизно на 4%, досягнувши максимуму в 80,75 доларів за барель. Нафта West Texas Intermediate також зросла після авіаударів США та Великої Британії по об'єктах повстанців-хуситів у Ємені, - йдеться у повідомленні видання. Поширити

Нічні удари США та Великої Британії були відповіддю на атаки єменських угруповань по судоплавству в Червоному морі та на обстріли американських і британських військових кораблів ракетами та дронами.

Найбільші світові судноплавні компанії призупинили поставки у Червоному морі, перенаправивши контейнерні вантажі через мис Доброї Надії на південному краю Африки.

Це додало тисячі кілометрів до подорожей, підвищило витрати та затримало поставки життєво важливих споживчих товарів до Європи.

Перенаправлення вантажів із Червоного моря навколо узбережжя Африки збільшує час подорожі приблизно на 10 днів, що збільшує вартість доставки та спричиняє затримки для виробників і роздрібних торговців у Європі, - пояснюють автори матеріалу. Поширити

Виконавчий директор американського банку JP Morgan Джеймі Даймон, заявив, що війни в Україні та на Близькому Сході можуть "катастрофічно" вплинути на світову економіку.

Він попередив, що війни можуть призвести до зростання цін на енергію та продовольство, а також до міграційних криз.

Проте, навіть попри те, що вартість доставки майже потроїлася з кінця листопада, вона залишається лише на чверть піку, зафіксованого у 2021 році, коли пандемія та блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given спричинили хаос у міжнародній торгівлі.

Хоча ціни на нафту різко зросли, вони залишаються значно нижчими, ніж восени 2023 року, і майже на $60 нижчими за майже рекордні рівні, досягнуті у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.