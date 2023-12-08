Парламент Болгарії подолав вето президента щодо постачання Україні бронетранспортерів

Парламент Болгарії подолав вето президента Румена Радєва на угоду про постачання 100 бронетранспортерів Україні.
Болгарія надасть Україні нову військову допомогу
Болгарський парламент подолав вето президента на закон про ратифікацію договору з Україною про безоплатне надання бронетерантної техніки.
Під час дебатів опозиція та правляча партія обмінялися різкими зауваженнями щодо того, чи захищає передача бронетранспортерів національні інтереси Болгарії. Засідання двічі переривали.
Також 147 голосами "за", 55 "проти" і 7 "утрималися" парламент схвалив надання додаткового пакету військової допомоги Україні.
Рішенням передбачено, що до Києва будуть відправлені переносні зенітно-ракетні комплекси та зенітно-ракетні комплекси, які вийшли з ладу.
Допомога Україні є одним із пріоритетів уряду, наголосив з парламентської трибуни міністр оборони Тодор Тагарєв, а його виступ супроводжувався вигуками «У відставку!».
За його словами, наразі Болгарія отримала близько 330 тисяч євро як компенсацію за надану нелетальну допомогу, оскільки вона була надіслана із запізненням.
Вето Радєва на передачу БТР
4 грудня президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на передання Україні близько 100 бронетранспортерів із запасів болгарського Міністерства внутрішніх справ.
Нагадаємо, що передачу БТР погодили під час зустрічі прем’єр-міністра Болгарії Николая Денкова із президентом України Володимиром Зеленським цього літа.
Денков тоді зазначив, зо ці БТР ніколи не використовувалися Болгарією та «просто лежать на складах».
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