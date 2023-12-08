Парламент Болгарии преодолел вето президента по поставке Украине бронетранспортеров

Парламент Болгарии преодолел вето президента Румена Радева на соглашение о поставках 100 бронетранспортеров в Украину.

Болгария предоставит Украине новую военную помощь

Болгарский парламент преодолел вето президента на закон о ратификации договора с Украиной о безвозмездном предоставлении бронетерантной техники.

Во время прений оппозиция и правящая партия обменялись резкими замечаниями относительно того, защищает ли передача бронетранспортеров национальные интересы Болгарии. Заседание дважды прерывали.

Также 147 голосами "за", 55 "против" и 7 "воздержавшихся" парламент одобрил предоставление дополнительного пакета военной помощи Украине.

Решением предусмотрено, что в Киев будут отправлены вышедшие из строя переносные зенитно-ракетные комплексы и зенитно-ракетные комплексы.

Помощь Украине является одним из приоритетов правительства, подчеркнул с парламентской трибуны министр обороны Тодор Тагарев, а его выступление сопровождалось возгласами «В отставку!».

Украине нужно современное вооружение, но и более старое, хорошо знающее ее вооруженные силы, для ремонта, восстановления и обслуживания которого есть возможности. И именно к этому относится предложение парламента, — отметил Тагарев. Поделиться

По его словам, в настоящее время Болгария получила около 330 тысяч евро в качестве компенсации за оказанную нелетальную помощь, поскольку она была направлена с опозданием.

Относительно обвинений, оказывая помощь Украине, мы разоружаем и снижаем свои боеспособности – это ложь, – отметил министр обороны. Поделиться

Вето Радева на передачу БТР

4 декабря президент Болгарии Румен Радев наложил вето на передачу Украине около 100 бронетранспортеров из запасов болгарского Министерства внутренних дел.

Предоставленная Украине техника может быть использована именно для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий, в частности, в труднодоступных районах. Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть приоритетом, – заявил Радев. Поделиться

Напомним, что передача БТР была согласована во время встречи премьер-министра Болгарии Николая Денкова с президентом Украины Владимиром Зеленским этим летом.

Денков тогда отметил, что эти БТР никогда не использовались Болгарией и «просто лежат на складах».