Болгария нашла альтернативу нефти из РФ

Как Болгария избавилась от зависимости нефти из РФ

Болгария была одной из немногих стран ЕС, которые отказались поддерживать запрет на покупку и продажу российских нефтепродуктов.

Страна могла покупать российскую нефть в рамках соответствующих договоренностей по этому году.

Однако уже с начала этого года власти Болгарии значительно ограничили экспорт всех российских нефтепродуктов, сделав поставки российской нефти фактически невозможными.

Было принято решение о прекращении всего импорта российской сырой нефти с марта.

Нефть из РФ покупалась для НПЗ в Бургасе с мощностью 190 тыс. баррелей в сутки.

НПЗ находился под руководством российской компании "ЛУКойл".

Болгария стала четвертым по величине покупателем морской нефти из России в 2023 году, закупая более 100 тыс. баррелей в сутки.

Однако в этом месяце нефть из России не достигнет порта Бургас. Поскольку "Лукойл" больше не может снабжать Бургасский НПЗ собственной нефтью марки "Юралс", ему приходится использовать нефть из других источников, что повышает затраты на заводе.

В частности, уже в этом месяце на НПЗ должны поступить две партии казахстанской нефти KEBCO, одна партия иракской нефти Basrah Light, одна партия CPC Blend в 33 тыс. тонн нефти из Туниса.

Представители "Лукойла" заявили о вероятности продажи активов предприятия в Болгарии.

Как атака США и Британии по хуситам повлияла на мировые цены на нефть.

По информации британского издания The Guardian, мировые цены на нефть в результате атаки авиации США и Великобритании по позициям поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов достигли 80 долларов за баррель.

Отмечается, что цены растут на фоне опасений закрытия торговых путей в Красном море.

Опасения по поводу возможного инфляционного шока для мировой экономики привели к тому, что цены на нефть Brent в пятницу подскочили примерно на 4%, достигнув максимума в 80,75 долларов за баррель. Нефть West Texas Intermediate также выросла после авиаударов США и Великобритании по объектам повстанцев-хуситов в Йемене, говорится в сообщении издания. Поделиться

Ночные удары США и Великобритании были ответом на атаки йеменских группировок по судоходству в Красном море и обстрелы американских и британских военных кораблей ракетами и дронами.

Крупнейшие мировые судоходные компании приостановили поставки в Красном море, перенаправив контейнерные грузы через мыс Доброй Надежды на южный край Африки.

Это добавило тысячи километров к путешествиям, повысило расходы и задержало поставки жизненно важных потребительских товаров в Европу.

Перенаправление грузов из Красного моря вокруг побережья Африки увеличивает время путешествия примерно на 10 дней, что увеличивает стоимость доставки и приводит к задержкам для производителей и розничных торговцев в Европе, - объясняют авторы материала. Поделиться

Исполнительный директор американского банка JP Morgan Джейми Даймон заявил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке могут "катастрофически" повлиять на мировую экономику.

Он предупредил, что войны могут привести к росту цен на энергию и продовольствие, а также миграционных кризисов.

Однако даже несмотря на то, что стоимость доставки почти утроилась с конца ноября, она остается лишь на четверть пика, зафиксированного в 2021 году, когда пандемия и блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given привели к хаосу в международной торговле.

Хотя цены на нефть резко выросли, они остаются значительно ниже, чем осенью 2023 года, и почти на $60 ниже почти рекордных уровней, достигнутых в марте 2022 года после вторжения России в Украину.