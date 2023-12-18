Из-за угроз Венгрии. Болгария отказалась от налога за транзит российского газа

Парламент Болгарии поддержал отмену налога на транзит российского газа через свою территорию после угроз Венгрии наложить вето на заявку страны о вступлении в Шенгенскую зону Европы.

Болгария отменила налог на транзит российского газа

Паламент Болгарии проголосовал за снятие налога с транзитного российского газа из-за угроз Венгрии наложить вето на пребывание страны в Шенгенской зоне.

Об этом сообщает News BG.

По словам болгарского депутата от PP/DB Радослава Рыбарского на сегодняшнем брифинге для СМИ, Национальная ассамблея устранила препятствие для членства страны в Шенгене.

В зале пленарных заседаний также было одобрено отступление от налогообложения импорта нефти из России, действие которого начнется с 1 марта 2024 года.

Речь идет об отмене налога в размере 20 левов (около 11 долларов США) за мегаватт-час на российский газ, поступающий из направляющегося в Венгрию и Сербию газопровода "Турецкий поток".

Решение было принято в парламенте Болгарии после блокирования трибуны депутатской группой "Возрождение" поднятием рук и выступлением депутатов в зале с места.

Угрозы Венгрии: что известно

На прошлой неделе Будапешт пригрозил Софии наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, если страна не отменит транзитную плату за российский газ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт снимет вето, как только будет снята плата за транзит.

На фоне продолжающихся усилий государств Западной Европы по перекрытию российского газа Венгрия получает 4,5 млрд куб "голубого топлива" в год с РФ в соответствии с соглашением, подписанным в 2021 году.

Мероприятие о налоге на российский газ было одобрено в октябре, направлено на сокращение прибыли "Газпрома".

На прошлой неделе Нидерланды дали "зеленый свет" на присоединение Болгарии к Шенгенской зоне. При этом противником решения также выступала Австрия.

Болгария остановит импорт нефти из РФ

Минэнерго Украины отмечает, что болгарское правительство приняло такое решение, чтобы помешать России обходить западные санкции.

Перед этим стало известно, что эта лазейка позволила Кремлю привлечь дополнительный 1 млрд евро на свои военные действия в Украине.

По данным министерства, отказ от российской нефти будет проходить в два этапа:

с 1 января 2024 года в стране приостановят квотирование экспорта,

с 1 марта – полностью прекратят импорт и переработку нефти из России.

Министр финансов Болгарии Ассен Васильев отметил, что такое решение полезно, потому что оно останавливает экспорт и деньги, которые направляются в Россию, а также гарантирует стабильность на внутреннем рынке топлива.

Более того, заключенные договоренности предназначены во избежание голосования по вотуму недоверия правительству, запланированному на 22 ноября 2023 года.