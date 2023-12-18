Через погрози Угорщини. Болгарія відмовилася від податку за транзит російського газу

Парламент Болгарії підтримав скасування податку на транзит російського газу через свою територію після погроз Угорщини накласти вето на заявку країни про вступ до Шенгенської зони Європи.

Болгарія скасувала податок на транзит російського газу

Паламент Болгарії проголосував за зняття податку з транзитного російського газу через погрози Угорщини накласти вето на перебування країни у Шенгенській зоні.

Про це повідомляє News BG.

За словами болгарського депутата від PP/DB Радослава Рибарського на сьогоднішньому брифінгу для ЗМІ, Національна асамблея усунула перешкоду для членства країни у Шенгені.

У залі пленарних засідань також було схвалено відступ від оподаткування імпорту нафти з Росії, дія якого розпочнеться з 1 березня 2024 року.

Йдеться про скасування податку у розмірі 20 левів (близько 11 доларів США) за мегават-годину на російський газ, що надходить з газопроводу "Турецький потік", який прямував до Угорщини та Сербії.

Рішення було ухвалено в парламенті Болгарії після блокування трибуни депутатською групою "Відродження" підняттям рук та виступом депутатів у залі з місця.

Погрози Угорщини: що відомо

Минулого тижня Будапешт пригрозив Софії накласти вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони, якщо країна не скасує транзитної плати за російський газ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт зніме вето, як тільки буде знято плату за транзит.

На тлі триваючих зусиль держав Західної Європи щодо перекриття російського газу, Угорщина отримує 4,5 млрд куб "блакитного палива" на рік з РФ відповідно до угоди, підписаної в 2021 році.

Захід про податок на російський газ був схвалений у жовтні, він спрямований на скорочення прибутку "Газпрому".

Минулого тижня Нідерланди дали "зелене світло" на приєднання Болгарії до Шенгенської зони. При цьому ворогом рішення також виступала Австрія.

Болгарія зупинить імпорт нафти з РФ

Міненерго України зазначає, що болгарський уряд ухвалив таке рішення, щоб завадити Росії обходити західні санкції.

Перед цим стало відомо, що ця лазівка дозволила Кремлю залучити додатковий 1 мільярд євро на свої військові дії в Україні.

За даними міністерства, відмова від російської нафти проходитиме у два етапи:

з 1 січня 2024 року в країні призупинять квотування експорту,

з 1 березня – повністю припинять імпорт та переробку нафти з Росії.

Міністр фінансів Болгарії Ассен Васильєв зазначив, що таке рішення є корисним, тому що воно зупиняє експорт і гроші, які направляються в Росію, а також гарантує стабільність на внутрішньому ринку палива.

Більше того, укладені домовленості призначені для уникнення голосування щодо вотуму недовіри уряду, запланованого на 22 листопада 2023 року.