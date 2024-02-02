Болгария начала передачу Украине сотни БТР
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Мир
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Болгария начала передачу Украине сотни БТР

БТР от Болгарії
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Источник:  online.ua

Власти Болгарии бесплатно передали Украине обещанные еще в прошлом году сто бронетранспортеров в рамках военной помощи.

Что известно о получении сотни БТР от Болгарии

Как отмечает болгарское издание "БГНЕС" В конце ноября прошлого года болгарские депутаты приняли законопроект о ратификации соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о безвозмездной передаче 100 бронетранспортеров.

Недавно министр обороны Тодор Тагарев заявлял, что бронетранспортеры еще находятся в Болгарии, поскольку их транспортировка в Украину обойдется госбюджету достаточно дорого.

Три министерства работают вместе. Уже понятно, кто их куда погрузит, куда они пойдут. Это очень серьезная логистическая операция, – отметил Тагарев.

Он отметил, что транспортировка обойдется дорого, однако страна примет на себя такие расходы.

Что известно о БТР, которые Болгария передает Украине

БТР, которые Болгария передает Украине, сняты со складов хранения МВД страны.

Эти бронетранспортеры были произведены в 1960-х и 1970-х годах. Их приобрели тогдашние внутренние войска Болгарии, но эти БТР не используются и фактически они больше не нужны.

При этом в Болгарии учитывают значительные затраты, связанные с хранением и обслуживанием этой техники.

В Болгарии надеются взамен переданной Украине старой советской техники получить обещанную военную помощь от США.

Однако в декабре прошлого года администрация президента Болгарии Румена Радева отказалась от соглашения по отправке советских вооружений в Украину для получения современных американских систем ПВО за 200 миллионов долларов.

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