Болгария начала передачу Украине сотни БТР

Власти Болгарии бесплатно передали Украине обещанные еще в прошлом году сто бронетранспортеров в рамках военной помощи.
Что известно о получении сотни БТР от Болгарии
Как отмечает болгарское издание "БГНЕС" В конце ноября прошлого года болгарские депутаты приняли законопроект о ратификации соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о безвозмездной передаче 100 бронетранспортеров.
Недавно министр обороны Тодор Тагарев заявлял, что бронетранспортеры еще находятся в Болгарии, поскольку их транспортировка в Украину обойдется госбюджету достаточно дорого.
Он отметил, что транспортировка обойдется дорого, однако страна примет на себя такие расходы.
Что известно о БТР, которые Болгария передает Украине
БТР, которые Болгария передает Украине, сняты со складов хранения МВД страны.
Эти бронетранспортеры были произведены в 1960-х и 1970-х годах. Их приобрели тогдашние внутренние войска Болгарии, но эти БТР не используются и фактически они больше не нужны.
При этом в Болгарии учитывают значительные затраты, связанные с хранением и обслуживанием этой техники.
В Болгарии надеются взамен переданной Украине старой советской техники получить обещанную военную помощь от США.
Однако в декабре прошлого года администрация президента Болгарии Румена Радева отказалась от соглашения по отправке советских вооружений в Украину для получения современных американских систем ПВО за 200 миллионов долларов.
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