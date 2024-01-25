Болгария планирует национализировать российский турцентр на побережье Черного моря

Болгарские парламентарии будут пытаться вернуть в собственность государства курорт “Камчия”, которым руководят болгары, но владеют россияне.

Болгария хочет вернуть в государственную собственность российский курорт "Камчия"

Болгарские депутаты от правящего большинства готовят закон об освобождении российской собственности и предоставлении государству контроля над российским туристическим курортом Камчия на побережье Черного моря

Об этом пишет Euractiv.

Курорт "Камчия", рекламируемый как "образовательный, культурный, рекреационный, спортивный, оздоровительный, деловой и конгресс-туризм", принадлежит Москве, но руководят им болгары, формально не подпадающие под санкции ЕС.

Ивайло Мирчев, депутат от коалиции "Мы продолжаем изменения – Демократическая Болгария", заявил, что база "Камчия" является российским анклавом на побережье Болгарии, действующем более 14 лет.

Законодательная инициатива давно назрела, особенно учитывая войну России в Украине. Международные санкции против России действуют с 2014 года, а в ответ на непрекращающуюся агрессию России вводятся новые, – сказал Мирчев. Поделиться

Он подчеркнул, что Болгария должна принять специальный закон, чтобы распространить исполнение санкций.

Для того чтобы Болгария могла выполнить свои обязательства по обеспечению выполнения этих международных ограничительных мер, необходимо принять специальный закон, – добавил он. Поделиться

Разминирование Черного моря состоится летом – посол

Практическая реализация недавно подписанного Румынией, Болгарией и Турцией меморандума о разминировании Черного моря, скорее всего, начнется летом.

Такой прогноз обнародовал посол Украины в Турции Василий Боднар во время онлайн-брифинга по теме "Украинско-турецкие отношения: как сейчас осуществляется сотрудничество между странами.

Дипломат отметил, что у каждой из сторон есть своя специфика введения в действие подписанного 11 января трехстороннего меморандума. В частности, Румыния уже сделала это, Болгария проходит внутригосударственные процедуры, а в Турции этот документ должен быть ратифицирован, поскольку использование подразделений вооруженных сил, занимающихся разминированием, относится к компетенции парламента.



Он добавил, что разминирование будет происходить в рамках НАТО, поскольку еще на Вильнюсском саммите был согласован так называемый региональный принцип ответственности, и в этом контексте Турция инициировала этот проект.