Болгарія планує націоналізувати російський турцентр на узбережжі Чорного моря

Болгарія хоче повернути у державну власність російський курорт “Камчія”

Болгарські депутати від правлячої більшості готують закон про звільнення російської власності та надання державі контролю над російським туристичним курортом Камчія на узбережжі Чорного моря

Про це пише Euractiv.

Курорт "Камчія", який рекламується як "освітній, культурний, рекреаційний, спортивний, оздоровчий, діловий і конгрес-туризм", належить Москві, але керують ним болгари, які формально не підпадають під санкції ЄС.

Івайло Мірчев, депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", заявив, що база "Камчія"є російським анклавом на узбережжі Болгарії, що діє понад 14 років.

Законодавча ініціатива давно назріла, особливо з огляду на війну Росії в Україні. Міжнародні санкції проти Росії діють з 2014 року, а у відповідь на безупинну агресію Росії вводяться нові, – сказав Мірчев. Поширити

Він наголосив, що Болгарія має прийняти спеціальний закон, аби поширити виконання санкцій.

Для того, щоб Болгарія могла виконати свої зобов'язання щодо забезпечення виконання цих міжнародних обмежувальних заходів, необхідно прийняти спеціальний закон, – додав він. Поширити

Розмінування Чорного моря відбудеться влітку – посол

Практична реалізація нещодавно підписаного Румунією, Болгарією і Туреччиною меморандуму про розмінування Чорного моря, скоріш за все, розпочнеться влітку.

Такий прогноз оприлюднив посол України в Туреччині Василь Боднар під час онлайн-брифінгу на тему "Українсько-турецькі відносини: як наразі здійснюється співпраця між країнами.

Дипломат зазначив, що у кожної із сторін є своя специфіка введення в дію підписаного 11 січня тристороннього меморандуму. Зокрема, Румунія вже зробила це, Болгарія проходить внутрішньодержавні процедури, а в Туреччині цей документ має бути ратифікований, оскільки використання підрозділів збройних сил, які будуть займатися розмінуванням, належить до компетенції парламенту.

Він додав, що розмінування відбуватиметься в рамках НАТО, оскільки ще на Вільнюському саміті було узгоджено так званий регіональний принцип відповідальності, і в цьому контексті Туреччина ініціювала цей проєкт.