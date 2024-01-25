Болгарія планує націоналізувати російський турцентр на узбережжі Чорного моря

Болгарські парламентарії намагатимуться повернути у власність держави курорт “Камчія”, яким керують болгари, але володіють росіяни.
Болгарія хоче повернути у державну власність російський курорт “Камчія”
Болгарські депутати від правлячої більшості готують закон про звільнення російської власності та надання державі контролю над російським туристичним курортом Камчія на узбережжі Чорного моря
Про це пише Euractiv.
Курорт "Камчія", який рекламується як "освітній, культурний, рекреаційний, спортивний, оздоровчий, діловий і конгрес-туризм", належить Москві, але керують ним болгари, які формально не підпадають під санкції ЄС.
Івайло Мірчев, депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", заявив, що база "Камчія"є російським анклавом на узбережжі Болгарії, що діє понад 14 років.
Він наголосив, що Болгарія має прийняти спеціальний закон, аби поширити виконання санкцій.
Розмінування Чорного моря відбудеться влітку – посол
Практична реалізація нещодавно підписаного Румунією, Болгарією і Туреччиною меморандуму про розмінування Чорного моря, скоріш за все, розпочнеться влітку.
Такий прогноз оприлюднив посол України в Туреччині Василь Боднар під час онлайн-брифінгу на тему "Українсько-турецькі відносини: як наразі здійснюється співпраця між країнами.
Дипломат зазначив, що у кожної із сторін є своя специфіка введення в дію підписаного 11 січня тристороннього меморандуму. Зокрема, Румунія вже зробила це, Болгарія проходить внутрішньодержавні процедури, а в Туреччині цей документ має бути ратифікований, оскільки використання підрозділів збройних сил, які будуть займатися розмінуванням, належить до компетенції парламенту.
Він додав, що розмінування відбуватиметься в рамках НАТО, оскільки ще на Вільнюському саміті було узгоджено так званий регіональний принцип відповідальності, і в цьому контексті Туреччина ініціювала цей проєкт.
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