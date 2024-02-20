Болгарія затримує передачу Україні 100 бронетранспортерів — відома причина
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Болгарія затримує передачу Україні 100 бронетранспортерів — відома причина

БТР
Джерело:  Euractiv

Болгарія зволікає з постачанням 100 бронетранспортерів українській армії, оскільки міністерство оборони країни попросило НАТО оплатити транспортні витрати.

Чому затримується постачання БТР

Рішення про відправку БТР було прийнято більше трьох місяців тому в парламенті Болгарії, а МВС Болгарії та Міноборони України підписали угоду на їх поставку.

Болгарія може багато допомогти Україні, але це затримується через те, що адміністрація Міністерства оборони не працює оптимально, — заявив депутат Івайло Мірчев від правлячої коаліції «Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія».

Міністра оборони Тодора Тагарєва постійно критикують за його повільні дії болгарські партії, які підтримують проєвропейський уряд у Софії.

Тагарєв пояснив затримку тим, що Софія перевіряла, чи можуть союзники по НАТО фінансувати транспортування.

Це не елементарна транспортна операція, тому що потрібно задіяти досить багато складів.

Тодор Тагарєв

Тодор Тагарєв

Міністр оборони Болгарії

Міністр оборони пояснив, що логістика є складною, а зусилля Болгарії «оцінені українською стороною».

Допомога Болгарії Україні

На почтаку лютого до Києва приїхала болгарська парламентська делегація. Під час візиту піднімалися питання БТРів та іншої військової допомоги.

В останньому пакеті військової допомоги Києву болгарська влада пообіцяла озброєння, яке Болгарія має ще з часів СРСР — запчастини до ракетних установок С-300, старі ракети С-300, бронетранспортери, снаряди, міномети та інше обладнання.

У грудні президент України Володимир Зеленський подякував за доставку бронетранспортерів і нового пакету військової допомоги з Болгарії.

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