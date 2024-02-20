Болгарія затримує передачу Україні 100 бронетранспортерів — відома причина

Болгарія зволікає з постачанням 100 бронетранспортерів українській армії, оскільки міністерство оборони країни попросило НАТО оплатити транспортні витрати.
Чому затримується постачання БТР
Рішення про відправку БТР було прийнято більше трьох місяців тому в парламенті Болгарії, а МВС Болгарії та Міноборони України підписали угоду на їх поставку.
Міністра оборони Тодора Тагарєва постійно критикують за його повільні дії болгарські партії, які підтримують проєвропейський уряд у Софії.
Тагарєв пояснив затримку тим, що Софія перевіряла, чи можуть союзники по НАТО фінансувати транспортування.
Міністр оборони пояснив, що логістика є складною, а зусилля Болгарії «оцінені українською стороною».
Допомога Болгарії Україні
На почтаку лютого до Києва приїхала болгарська парламентська делегація. Під час візиту піднімалися питання БТРів та іншої військової допомоги.
В останньому пакеті військової допомоги Києву болгарська влада пообіцяла озброєння, яке Болгарія має ще з часів СРСР — запчастини до ракетних установок С-300, старі ракети С-300, бронетранспортери, снаряди, міномети та інше обладнання.
У грудні президент України Володимир Зеленський подякував за доставку бронетранспортерів і нового пакету військової допомоги з Болгарії.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-