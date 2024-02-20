Болгария задерживает передачу Украине 100 бронетранспортеров — известна причина

Болгария затягивает поставки 100 бронетранспортеров украинской армии, поскольку министерство обороны страны попросило НАТО оплатить транспортные расходы.
Почему задерживается поставка БТР
Решение об отправке БТР было принято более трех месяцев назад в парламенте Болгарии, а МВД Болгарии и Минобороны подписали соглашение на их поставку.
Министра обороны Тодора Тагарева постоянно критикуют за его медленные действия болгарские партии, поддерживающие проевропейское правительство в Софии.
Тагарев объяснил задержку тем, что София проверяла, могут ли союзники по НАТО финансировать транспортировку.
Министр обороны объяснил, что логистика сложна, а усилия Болгарии «оценены украинской стороной».
Помощь Болгарии Украине
На почта февраля в Киев приехала болгарская парламентская делегация. Во время визита поднимались вопросы БТРов и другой военной помощи.
В последнем пакете военной помощи Киеву болгарские власти пообещали вооружение, которое у Болгарии есть еще со времен СССР — запчасти к ракетным установкам С-300, старые ракеты С-300, бронетранспортеры, снаряды, минометы и другое оборудование.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за доставку бронетранспортеров и новый пакет военной помощи из Болгарии.
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