Зеленский провел встречу с премьером Болгарии. Что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивные и конкретные переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.
Что обсудили Зеленский с премьером Болгарии Денковым
Президент поблагодарил Болгарию за поддержку усилий Украины в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства.
Украина хочет начать совместное производство оружия с Болгарией
По словам президента, Киев договорился с Софией улучшить украинскую логистику и инфраструктуру.
Он уточнил, что сотрудничать с Болгарией хотят не только во время войны, но и после ее завершения.
Президент отметил, что Болгария также помогает устанавливать правду по военным преступлениям россиян и готова присоединиться к работе по привлечению РФ к ответственности за преступление агрессии.
Украина сейчас активно договаривается с другими странами о совместном производстве.
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