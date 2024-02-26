Зеленский провел встречу с премьером Болгарии. Что обсудили
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел встречу с премьером Болгарии. Что обсудили

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивные и конкретные переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

Что обсудили Зеленский с премьером Болгарии Денковым

Президент поблагодарил Болгарию за поддержку усилий Украины в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства.

Это очень важно, что нам удается даже в такое непростое время при всех сложностях обеспечивать нормальные экономические отношения. Мы договорились с Болгарией активизировать развитие логистики и инфраструктуры в нашем регионе. Наше общее уважение принципу добрососедства придаст экономический рост обеим нашим странам, — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украина хочет начать совместное производство оружия с Болгарией

По словам президента, Киев договорился с Софией улучшить украинскую логистику и инфраструктуру.

Украина очень заинтересована в совместном (оборонном — ред.) производстве с Болгарией. С другими государствами тоже, но, прежде всего, с теми, кто имеет большой потенциал в оборонном секторе. По-моему, это будет качественной кооперацией, потому что Болгария сможет получить и рабочие места, и деньги в свою экономику. А для Украины, я считаю, мы закроем те дефицитные потребности, которые имеем сегодня, — отметил Зеленский.

Он уточнил, что сотрудничать с Болгарией хотят не только во время войны, но и после ее завершения.

Президент отметил, что Болгария также помогает устанавливать правду по военным преступлениям россиян и готова присоединиться к работе по привлечению РФ к ответственности за преступление агрессии.

Украина сейчас активно договаривается с другими странами о совместном производстве.

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