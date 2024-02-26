В Киев прибыл премьер Болгарии Николай Денков

Премьер-министр Болгарии Николай Денков с утра 26 февраля прибыл с визитом в Украину.

Николай Денков прибыл в Украину

В Киеве премьер-министра сопровождают министры юстиции Атанас Славов, министры энергетики — Румен Радев, министры окружающей среды и воды — Юлиан Попов, заместители министров иностранных дел и обороны — Тихомир Стойчев и Станимир Георгиев, а также Начальник обороны адмирал Эмиль Эфтимов.

Николай Денков прибыл в Киев, чтобы выразить поддержку Болгарии Украине.

Болгария поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, — напомнил Денков. Поделиться

PM #Denkov arrived in #Kyiv to express Bulgaria's support for #Ukraine. #Bulgaria supports the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, recalled Denkov. pic.twitter.com/QsvyNqjKQk — Министерски съвет (@GovBulgaria) February 26, 2024

Наша страна также поддерживает украинскую формулу справедливого, всеобъемлющего и крепкого мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права, а также все усилия для всемирного мирного саммита при более широкой международной поддержке, — отметили в Совете министров. Поделиться

Помощь Болгарии Украине

24 февраля Денков в своем обращении отметил, что его страна была среди первых стран, которые помогли Украине в начале войны.

Он пообещал продолжать оказывать политическую, гуманитарную, материальную и военную помощь в максимальном объеме в соответствии с их возможностями и законодательством.