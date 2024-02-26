В Киев прибыл премьер Болгарии Николай Денков

Премьер-министр Болгарии Николай Денков с утра 26 февраля прибыл с визитом в Украину.
Николай Денков прибыл в Украину
В Киеве премьер-министра сопровождают министры юстиции Атанас Славов, министры энергетики — Румен Радев, министры окружающей среды и воды — Юлиан Попов, заместители министров иностранных дел и обороны — Тихомир Стойчев и Станимир Георгиев, а также Начальник обороны адмирал Эмиль Эфтимов.
Николай Денков прибыл в Киев, чтобы выразить поддержку Болгарии Украине.
Помощь Болгарии Украине
24 февраля Денков в своем обращении отметил, что его страна была среди первых стран, которые помогли Украине в начале войны.
Он пообещал продолжать оказывать политическую, гуманитарную, материальную и военную помощь в максимальном объеме в соответствии с их возможностями и законодательством.
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