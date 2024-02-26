До Києва прибув прем'єр Болгарії Ніколай Денков

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков зранку 26 лютого прибув з візитом в Україну.
Ніколай Денков прибув в Україну
У Києві прем'єр-міністра супроводжують міністри юстиції Атанас Славов, міністри енергетики - Румен Радев, міністри навколишнього середовища та води - Юліан Попов, заступники міністрів закордонних справ і оборони - Тихомір Стойчев і Станімір Георгієв, а також Начальник оборони адмірал Еміль Ефтімов.
Ніколай Денков прибув у Київ, щоб висловити підтримку Болгарією Україні.
Допомога Болгарії Україні
24 лютого Денков у своєму зверненні зазначив, що його країна була серед перших країн, які допомогли Україні на початку війни.
Він пообіцяв продовжувати надавати політичну, гуманітарну, матеріальну та військову допомогу, у максимальному обсязі відповідно до їхніх можливостей та законодавства.
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