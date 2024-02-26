До Києва прибув прем'єр Болгарії Ніколай Денков
Категорія
Політика
Дата публікації

До Києва прибув прем'єр Болгарії Ніколай Денков

Ніколай Денков
Джерело:  БНТ

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков зранку 26 лютого прибув з візитом в Україну.

Ніколай Денков прибув в Україну

У Києві прем'єр-міністра супроводжують міністри юстиції Атанас Славов, міністри енергетики - Румен Радев, міністри навколишнього середовища та води - Юліан Попов, заступники міністрів закордонних справ і оборони - Тихомір Стойчев і Станімір Георгієв, а також Начальник оборони адмірал Еміль Ефтімов.

Ніколай Денков прибув у Київ, щоб висловити підтримку Болгарією Україні.

Болгарія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, — нагадав Денков.

Наша країна також підтримує українську формулу справедливого, всеосяжного і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також усі зусилля для всесвітнього мирного саміту за якомога ширшої міжнародної підтримки, — зазначили в Раді міністрів.

Допомога Болгарії Україні

24 лютого Денков у своєму зверненні зазначив, що його країна була серед перших країн, які допомогли Україні на початку війни.

Він пообіцяв продовжувати надавати політичну, гуманітарну, матеріальну та військову допомогу, у максимальному обсязі відповідно до їхніх можливостей та законодавства.

Ми залишаємося активно залученими до процесів реалізації «Формули миру» Президента Зеленського, Коаліції «За дітей України» та до процесів відбудови України.

Ніколай Денков

Ніколай Денков

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Уперше в історії. Болгарія ухвалила довгоочікуване рішення щодо України
прапор Болгарії
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Болгарія знайшла альтернативу нафті з РФ
НПЗ Лукойл у Болгарії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Болгарія затримує передачу Україні 100 бронетранспортерів — відома причина
БТР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?