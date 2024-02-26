До Києва прибув прем'єр Болгарії Ніколай Денков

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков зранку 26 лютого прибув з візитом в Україну.

Ніколай Денков прибув в Україну

У Києві прем'єр-міністра супроводжують міністри юстиції Атанас Славов, міністри енергетики - Румен Радев, міністри навколишнього середовища та води - Юліан Попов, заступники міністрів закордонних справ і оборони - Тихомір Стойчев і Станімір Георгієв, а також Начальник оборони адмірал Еміль Ефтімов.

Ніколай Денков прибув у Київ, щоб висловити підтримку Болгарією Україні.

Болгарія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, — нагадав Денков. Поширити

PM #Denkov arrived in #Kyiv to express Bulgaria's support for #Ukraine. #Bulgaria supports the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, recalled Denkov. pic.twitter.com/QsvyNqjKQk — Министерски съвет (@GovBulgaria) February 26, 2024

Наша країна також підтримує українську формулу справедливого, всеосяжного і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також усі зусилля для всесвітнього мирного саміту за якомога ширшої міжнародної підтримки, — зазначили в Раді міністрів. Поширити

Допомога Болгарії Україні

24 лютого Денков у своєму зверненні зазначив, що його країна була серед перших країн, які допомогли Україні на початку війни.

Він пообіцяв продовжувати надавати політичну, гуманітарну, матеріальну та військову допомогу, у максимальному обсязі відповідно до їхніх можливостей та законодавства.