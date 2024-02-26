Президент Володимир Зеленський повідомив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні. Це відбуватиметься у межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське".

Кешбек за покупку українських товарів

Заява Зеленського пролунала на презентації платформи «Зроблено в Україні».

За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку. Володимир Зеленський президент України

Він уточнив, що дав відповідне доручення уряду — цю програму розробляють.

За словами Зеленського, завданням цієї програми є, "щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні".

Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні, — зазначив президент. Поширити

Він додав, що необхідно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цьогоріч.

Платформа "Зроблено в Україні"

Зеленський заявив, що нова платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.

За словами президента, наразі триває робота і над іншими державними програмами, які дадуть змогу вітчизняному виробнику масштабувати роботу.