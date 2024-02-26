Президент Володимир Зеленський повідомив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні. Це відбуватиметься у межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське".
Кешбек за покупку українських товарів
Заява Зеленського пролунала на презентації платформи «Зроблено в Україні».
Він уточнив, що дав відповідне доручення уряду — цю програму розробляють.
За словами Зеленського, завданням цієї програми є, "щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні".
Він додав, що необхідно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цьогоріч.
Платформа "Зроблено в Україні"
Зеленський заявив, що нова платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.
За словами президента, наразі триває робота і над іншими державними програмами, які дадуть змогу вітчизняному виробнику масштабувати роботу.
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