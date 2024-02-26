Українці зможуть отримувати кешбек за покупку українських товарів — Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації

Українці зможуть отримувати кешбек за покупку українських товарів — Зеленський

Володимир Зеленський
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні. Це відбуватиметься у межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське".

Кешбек за покупку українських товарів

Заява Зеленського пролунала на презентації платформи «Зроблено в Україні».

За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку.

 Володимир Зеленський 

 Володимир Зеленський 

президент України

Він уточнив, що дав відповідне доручення уряду — цю програму розробляють.

За словами Зеленського, завданням цієї програми є, "щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні".

Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні, — зазначив президент.

Він додав, що необхідно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цьогоріч.

Платформа "Зроблено в Україні"

Зеленський заявив, що нова платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.

За словами президента, наразі триває робота і над іншими державними програмами, які дадуть змогу вітчизняному виробнику масштабувати роботу.

Це державні гранти, кредити, стимулювання виробництва, попиту через український кешбек, допомоги на зовнішніх ринках, — пояснив президент.

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