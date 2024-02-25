Чи візьме Зеленський слухавку, якщо Путін подзвонить йому вночі — відео

Чи поговорить Зеленський з Путіним

Під час пресконференції після форуму «Україна. Рік 2024» Зеленського запитали, чи він візьме слухавку, якщо вночі йому зателефонує Путін.

Він мені не подзвонить, у нього ж мобілки немає. А телеграфом 1917 року я не користуюся. Він мені не подзвонить, він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так. Володимир Зеленський президент України

Зустріч з Путіним у 2019 році

Також Зеленський розповів про свою зустріч з Путіним у грудні 2019 року. Тоді вони зустрілися віч-на-віч під час "нормандської зустрічі" у Парижі за участю Зеленського, Путіна, Макрона та Меркель.

У нас була довга бесіда в різних тональностях. Я йому говорив, що Мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ вздовж лінії зіткнення не працююча. Я показував: подивись, за який час ми відвели. Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити, це значить, що ми будемо 20 років знаходитись у стані замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилась. Ось про що ми говорили. Дуже довго про це говорили, торгувались. Поширити

Також вони говорили про обмін. Тоді України та РФ поміняли більше 100 людей.