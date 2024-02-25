Чи візьме Зеленський слухавку, якщо Путін подзвонить йому вночі — відео
Категорія
Політика
Дата публікації

Чи візьме Зеленський слухавку, якщо Путін подзвонить йому вночі — відео

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відповів, чи візьме слухавку, якщо йому зателефонує російський диктатор Володимир Путін.

Чи поговорить Зеленський з Путіним

Під час пресконференції після форуму «Україна. Рік 2024» Зеленського запитали, чи він візьме слухавку, якщо вночі йому зателефонує Путін.

Він мені не подзвонить, у нього ж мобілки немає. А телеграфом 1917 року я не користуюся. Він мені не подзвонить, він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

президент України

Зустріч з Путіним у 2019 році

Також Зеленський розповів про свою зустріч з Путіним у грудні 2019 року. Тоді вони зустрілися віч-на-віч під час "нормандської зустрічі" у Парижі за участю Зеленського, Путіна, Макрона та Меркель.

У нас була довга бесіда в різних тональностях. Я йому говорив, що Мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ вздовж лінії зіткнення не працююча. Я показував: подивись, за який час ми відвели. Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити, це значить, що ми будемо 20 років знаходитись у стані замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилась. Ось про що ми говорили. Дуже довго про це говорили, торгувались.

Також вони говорили про обмін. Тоді України та РФ поміняли більше 100 людей.

Ну і він постійно піднімав питання ceasefire (припинення вогню — ред.). Але як це може спрацювати, ми потім побачили. Кілька місяців щось там пробувало працювати, але все одно потім були втрати.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський назвав час проведення Першого саміту миру — відео
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Плани контрнаступу України в 2023 році були на столі Кремля до його початку — Зеленський
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Тези у ЗМІ про нелегітимність Зеленського після травня 2024 року проплачує РФ
Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?