Чи візьме Зеленський слухавку, якщо Путін подзвонить йому вночі — відео

Президент Володимир Зеленський відповів, чи візьме слухавку, якщо йому зателефонує російський диктатор Володимир Путін.
Чи поговорить Зеленський з Путіним
Під час пресконференції після форуму «Україна. Рік 2024» Зеленського запитали, чи він візьме слухавку, якщо вночі йому зателефонує Путін.
Зустріч з Путіним у 2019 році
Також Зеленський розповів про свою зустріч з Путіним у грудні 2019 року. Тоді вони зустрілися віч-на-віч під час "нормандської зустрічі" у Парижі за участю Зеленського, Путіна, Макрона та Меркель.
Також вони говорили про обмін. Тоді України та РФ поміняли більше 100 людей.
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