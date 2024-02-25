Возьмет ли Зеленский трубку, если Путин позвонит ему ночью — видео

Президент Владимир Зеленский ответил, возьмет ли трубку, если ему позвонит по телефону российский диктатор Владимир Путин.
Поговорит ли Зеленский с Путиным
Во время пресс-конференции после форума «Украина. Год 2024» Зеленского спросили, возьмет ли он трубку, если ночью ему позвонит Путин.
Встреча с Путиным в 2019 году
Также Зеленский рассказал о своей встрече с Путиным в декабре 2019 года. Тогда они встретились лицом к лицу во время "нормандской встречи" в Париже с участием Зеленского, Путина, Макрона и Меркель.
Также они говорили об обмене. Тогда Украина и РФ обменяли более 100 человек.
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