Возьмет ли Зеленский трубку, если Путин позвонит ему ночью — видео
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Возьмет ли Зеленский трубку, если Путин позвонит ему ночью — видео

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский ответил, возьмет ли трубку, если ему позвонит по телефону российский диктатор Владимир Путин.

Поговорит ли Зеленский с Путиным

Во время пресс-конференции после форума «Украина. Год 2024» Зеленского спросили, возьмет ли он трубку, если ночью ему позвонит Путин.

Он мне не позвонит, у него мобилки нет. А телеграфом 1917 года я не пользуюсь. Он мне не позвонит, он не хочет окончить эту войну. На сегодняшний день это так.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Встреча с Путиным в 2019 году

Также Зеленский рассказал о своей встрече с Путиным в декабре 2019 года. Тогда они встретились лицом к лицу во время "нормандской встречи" в Париже с участием Зеленского, Путина, Макрона и Меркель.

У нас была долгая беседа в разных тональностях. Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии столкновения не работает. Я показывал: посмотри, за какое время мы отвели. Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить, значит, мы будем 20 лет находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Вот о чем мы говорили. Очень долго об этом говорили, торговались.

Также они говорили об обмене. Тогда Украина и РФ обменяли более 100 человек.

Ну и он постоянно поднимал вопросы ceasefire (прекращение огня — ред.). Но, как это может сработать, мы потом увидели. Несколько месяцев что-то там пробовало работать, но все равно потом были потери.

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