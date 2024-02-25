Возьмет ли Зеленский трубку, если Путин позвонит ему ночью — видео

Поговорит ли Зеленский с Путиным

Во время пресс-конференции после форума «Украина. Год 2024» Зеленского спросили, возьмет ли он трубку, если ночью ему позвонит Путин.

Он мне не позвонит, у него мобилки нет. А телеграфом 1917 года я не пользуюсь. Он мне не позвонит, он не хочет окончить эту войну. На сегодняшний день это так. Владимир Зеленский президент Украины

Встреча с Путиным в 2019 году

Также Зеленский рассказал о своей встрече с Путиным в декабре 2019 года. Тогда они встретились лицом к лицу во время "нормандской встречи" в Париже с участием Зеленского, Путина, Макрона и Меркель.

У нас была долгая беседа в разных тональностях. Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии столкновения не работает. Я показывал: посмотри, за какое время мы отвели. Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить, значит, мы будем 20 лет находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Вот о чем мы говорили. Очень долго об этом говорили, торговались. Поделиться

Также они говорили об обмене. Тогда Украина и РФ обменяли более 100 человек.