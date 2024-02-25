Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что продвижение информации о нелегитимности президента Украины после мая 2024 оплачивает Россия.

Россия продвигает тезисы о нелегитимности Зеленского после мая 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума “Украина. Год 2024” заявил, что так называемая «нелегитимность» — это не мнение международных партнеров. Есть документы, подтверждающие, что это программа РФ.

По словам президента, в этой программе даже прописаны суммы, выплачиваемые институциям, продвигающим эту тему.

Это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы имеют все разведки G7. Для всех в принципе понятно, что это программа россиян. Все против этого, абсолютно все (о нелегитимности Зеленского с мая 2024, – Ред.)

Он также рассказал, как относится к тем, кто продвигает этот нарратив внутри Украины.

Плохая идея. Я к этому отношусь как к предательской позиции. То есть даже суммы денег выделяются, которые предусмотрены тем или иным институтам, чтобы эту тему поднимать. Поделиться