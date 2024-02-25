Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что продвижение информации о нелегитимности президента Украины после мая 2024 оплачивает Россия.
Россия продвигает тезисы о нелегитимности Зеленского после мая 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума “Украина. Год 2024” заявил, что так называемая «нелегитимность» — это не мнение международных партнеров. Есть документы, подтверждающие, что это программа РФ.
По словам президента, в этой программе даже прописаны суммы, выплачиваемые институциям, продвигающим эту тему.
Он также рассказал, как относится к тем, кто продвигает этот нарратив внутри Украины.
В мае 2024 года истекает 5-летний срок полномочий президента Украины. По закону Украины проведение президентских выборов до окончания военного положения невозможно.
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