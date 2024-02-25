Президент України Володимир Зеленський розповів, що просування інформації про нелегітимність президента України після травня 2024 року оплачує Росія.
Росія просуває тези про нелегітимність Зеленського після травня 2024
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками форуму “Україна. Рік 2024” заявив, що так звана “нелегітимність” — це не думка міжнародних партнерів. Є документи, які підтверджують, що це програма РФ.
За словами президента, у цій програмі навіть прописані суми, які виплачуються інституціям, які просувають цю тему.
Він також розповів, як ставиться до тих, хто просуває цей наратив всередині України.
У травні 2024 року спливає 5-річний термін повноважень президента України. Згідно із законом України, проведення президентських виборів до закінчення воєнного стану неможливе.
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