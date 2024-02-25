Президент України Володимир Зеленський розповів, що просування інформації про нелегітимність президента України після травня 2024 року оплачує Росія.

Росія просуває тези про нелегітимність Зеленського після травня 2024

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками форуму “Україна. Рік 2024” заявив, що так звана “нелегітимність” — це не думка міжнародних партнерів. Є документи, які підтверджують, що це програма РФ.

За словами президента, у цій програмі навіть прописані суми, які виплачуються інституціям, які просувають цю тему.

Це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи всі розвідки G7 мають. Для всіх, в принципі, зрозуміло, що це програма росіян. Всі проти цього, абсолютно всі (щодо нелегітимності Зеленського з травня 2024, – Ред.)

Він також розповів, як ставиться до тих, хто просуває цей наратив всередині України.

Погана ідея. Я до цього ставлюся як до зрадницької позиції. Тобто... навіть суми грошей виділяються, які передбачені тим чи іншим інституціям, щоб цю тему порушувати. Поширити