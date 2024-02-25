Перший Глобальний саміт відбудеться навесні, а другий буде проведено на іншому континенті. Про це сказав президент Володимир Зеленський.

Глобальний мирний саміт

На пресконференції в рамках форуму «Україна. Рік 2024» Зеленський відповів на питання про проведення Глобального мирного саміту.

Перший саміт, інавгураційний, я надіюсь, що він відбудеться весною, в Швейцарії. Другий саміт, ми б хотіли, може бути не на європейському континенті, а на іншому якомусь континенті. Поширити

Президент додав, що на першому "саміті миру", який планується провести навесні, без участі Росії "буде розроблений план, потім технічно країни будуть розбиратися з кожною з криз, які принесла ця війна".

Також президент зазначив, що Україна не хоче, щоб їй нав’язували будь-які формати перемовин. Важливо, щоб ініціатива йшла лише від України.