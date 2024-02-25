Перший Глобальний саміт відбудеться навесні, а другий буде проведено на іншому континенті. Про це сказав президент Володимир Зеленський.
Глобальний мирний саміт
На пресконференції в рамках форуму «Україна. Рік 2024» Зеленський відповів на питання про проведення Глобального мирного саміту.
Президент додав, що на першому "саміті миру", який планується провести навесні, без участі Росії "буде розроблений план, потім технічно країни будуть розбиратися з кожною з криз, які принесла ця війна".
Також президент зазначив, що Україна не хоче, щоб їй нав’язували будь-які формати перемовин. Важливо, щоб ініціатива йшла лише від України.
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