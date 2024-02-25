Первый Глобальный саммит пройдет весной, а второй будет проведен на другом континенте. Об этом сказал президент Владимир Зеленский.
Глобальный мирный саммит
На пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2024 Зеленский ответил на вопрос о проведении Глобального мирного саммита.
Президент добавил, что на первом "саммите мира", который планируется провести весной, без участия России "будет разработан план, затем технически страны будут разбираться с каждым из кризисов, которые принесла эта война".
Также президент отметил, что Украина не хочет, чтобы ей навязывали какие-либо форматы переговоров. Важно, чтобы инициатива исходила только от Украины.
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