Первый Глобальный саммит пройдет весной, а второй будет проведен на другом континенте. Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

Глобальный мирный саммит

На пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2024 Зеленский ответил на вопрос о проведении Глобального мирного саммита.

Первый саммит, инаугурационный, я надеюсь, что он состоится весной, в Швейцарии. Второй саммит, мы бы хотели, может быть не на европейском континенте, а на другом каком-нибудь континенте. Поделиться

Президент добавил, что на первом "саммите мира", который планируется провести весной, без участия России "будет разработан план, затем технически страны будут разбираться с каждым из кризисов, которые принесла эта война".

Также президент отметил, что Украина не хочет, чтобы ей навязывали какие-либо форматы переговоров. Важно, чтобы инициатива исходила только от Украины.