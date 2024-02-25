Зеленский назвал время проведения Первого саммита мира — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал время проведения Первого саммита мира — видео

Офис Генерального прокурора
Владимир Зеленский
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Первый Глобальный саммит пройдет весной, а второй будет проведен на другом континенте. Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

Глобальный мирный саммит

На пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2024 Зеленский ответил на вопрос о проведении Глобального мирного саммита.

Первый саммит, инаугурационный, я надеюсь, что он состоится весной, в Швейцарии. Второй саммит, мы бы хотели, может быть не на европейском континенте, а на другом каком-нибудь континенте.

Президент добавил, что на первом "саммите мира", который планируется провести весной, без участия России "будет разработан план, затем технически страны будут разбираться с каждым из кризисов, которые принесла эта война".

Также президент отметил, что Украина не хочет, чтобы ей навязывали какие-либо форматы переговоров. Важно, чтобы инициатива исходила только от Украины.

Я очень не хочу, чтобы после выборов в разных странах мира, а это год разных выборов, появилась от недемократической страны или от очень демократических стран своя инициатива, собственная инициатива, которая не совпадала бы с интересами страны, которая сегодня в войне.

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