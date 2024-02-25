Плани контрнаступу України в 2023 році були на столі Кремля до його початку — Зеленський

Росія знала восени 2023 року про плани України щодо контрнаступальних дій до того, як вони почалися. Про це сказав Володимир Зеленський.

Росія знала про план контрнаступу ЗСУ

Про це президент сказав під час пресконференції після форуму «Україна. Рік 2024».

Зеленський пояснив, що під час війни Україна зіштовхується з проблемами, які не завжди можна вирішити самим. Багато чого залежить і від союзників та їхньої допомоги.

Не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі — від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне мати план, і цей план є. Поширити

Зеленський сказав, що розголошувати деталі цього плану не буде.

Чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога. І неочікуваний результат для росіян. План є, деталі не зможу сказати. Поширити

Також президент сказав, що Росія знала про плани контрнаступальних дій України.