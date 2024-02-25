Планы контрнаступления Украины в 2023 году были на столе Кремля до его начала — Зеленский

Россия знала осенью 2023 года о планах Украины по контрнаступательным действиям до того, как они начались. Об этом сказал Владимир Зеленский.
Россия знала о плане контрнаступления ВСУ
Об этом президент сказал во время пресс-конференции после форума «Украина. Год 2024».
Зеленский объяснил, что во время войны Украина сталкивается с проблемами, которые не всегда разрешимы самим. Многое зависит и от союзников и их помощи.
Зеленский сказал, что разглашать детали этого плана не будет.
Также президент сказал, что Россия знала о планах контрнаступательных действий Украины.
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