Планы контрнаступления Украины в 2023 году были на столе Кремля до его начала — Зеленский

Россия знала осенью 2023 года о планах Украины по контрнаступательным действиям до того, как они начались. Об этом сказал Владимир Зеленский.

Россия знала о плане контрнаступления ВСУ

Об этом президент сказал во время пресс-конференции после форума «Украина. Год 2024».

Зеленский объяснил, что во время войны Украина сталкивается с проблемами, которые не всегда разрешимы самим. Многое зависит и от союзников и их помощи.

Не все идет по плану, не все зависит от нас. Некоторые вещи зависят от нас, некоторые вещи от партнеров, поэтому есть затягивание тех или иных процессов. Главное иметь план, и этот план есть. Поделиться

Зеленский сказал, что разглашать детали этого плана не будет.

Чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа. И неожиданный результат для россиян. План есть, детали затрудняюсь сказать. Поделиться

Также президент сказал, что Россия знала о планах контрнаступательных действий Украины.