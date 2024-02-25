Планы контрнаступления Украины в 2023 году были на столе Кремля до его начала — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Планы контрнаступления Украины в 2023 году были на столе Кремля до его начала — Зеленский

Офис Президента Украины
Зеленский
Читати українською

Россия знала осенью 2023 года о планах Украины по контрнаступательным действиям до того, как они начались. Об этом сказал Владимир Зеленский.

Россия знала о плане контрнаступления ВСУ

Об этом президент сказал во время пресс-конференции после форума «Украина. Год 2024».

Зеленский объяснил, что во время войны Украина сталкивается с проблемами, которые не всегда разрешимы самим. Многое зависит и от союзников и их помощи.

Не все идет по плану, не все зависит от нас. Некоторые вещи зависят от нас, некоторые вещи от партнеров, поэтому есть затягивание тех или иных процессов. Главное иметь план, и этот план есть.

Зеленский сказал, что разглашать детали этого плана не будет.

Чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа. И неожиданный результат для россиян. План есть, детали затрудняюсь сказать.

Также президент сказал, что Россия знала о планах контрнаступательных действий Украины.

Скажу вам прямо, наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как эти контрнаступательные действия начались, — сказал Зеленский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Большая пресс-конференция Владимира Зеленского — смотрите онлайн-трансляцию
Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
31 тыс украинских военных погибли на войне — Зеленский
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал время проведения Первого саммита мира — видео
Офис Генерального прокурора
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?