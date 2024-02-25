Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія готується до проведення наступного контрнаступу в кінці травня або на початку червня.

Росія готує контрнаступ

Під час пресконференції після форуму «Україна. Рік 2024» Зеленський сказав, що Україні буде складно у найближчі місяці, зокрема через коливання в США, які мають вплив на деякі держави.

Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити період різних хвиль: і політичних, і фінансових, і різного тиску. Поширити

Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Володимир Зеленський Президент України

Президент сказав, що Україна буде готуватися до бою.

Я вважаю, що їх (наступ), який почався 8 жовтня, не приніс жодного результату. Ми зі свого боку підготуємо наш план. Переломним моментом стануть вибори у США. І після цього ми розумітимемо, що відбудеться далі. Поширити

Також на цій пресконференції Зеленський сказав, що в України є план на 2024 рік, але розголошувати деталі цього плану він не буде.

Чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога. І неочікуваний результат для росіян. План є, деталі не зможу сказати. Поширити

Також президент сказав, що Росія знала про плани контрнаступальних дій України в 2023 році.