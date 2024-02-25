Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія готується до проведення наступного контрнаступу в кінці травня або на початку червня.
Росія готує контрнаступ
Під час пресконференції після форуму «Україна. Рік 2024» Зеленський сказав, що Україні буде складно у найближчі місяці, зокрема через коливання в США, які мають вплив на деякі держави.
Президент сказав, що Україна буде готуватися до бою.
Також на цій пресконференції Зеленський сказав, що в України є план на 2024 рік, але розголошувати деталі цього плану він не буде.
Також президент сказав, що Росія знала про плани контрнаступальних дій України в 2023 році.
Більше по темі
- Категорія
-
Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
-
Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
-
Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-